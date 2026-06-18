シエンタより小さい日産の「3列シート車」に注目！

2026年2月17日、日産はインド市場向けMPV（ミニバン）「グラバイト」を発売しました。

この新型グラバイトは、「インドのファミリー層の価値観やライフスタイルに応えること」を目的に開発された新モデル。コンパクトなサイズながら7人乗りが可能という使い勝手の良さに注目が集まっています。

【画像】超カッコいい！ これがシエンタより小さい日産の「3列シート車」です！（27枚）

近年、日産はインド市場で精力的に展開しており、例えば2020年から販売しているコンパクトSUV「マグナイト」は、インドで高い評価を得ています。

この勢いに続く形で、2025年には新型SUV「テクトン」を発表するなど、攻勢を続けています。

2025年12月の発表から2カ月後に発売されたのがグラバイトです。同車は2019年にインド市場へ投入されたルノーのコンパクトマルチスペースカー「トライバー」の姉妹車にあたります。2025年に実施された大幅改良型をベースとし、同じアライアンスの日産仕様へと意匠を変更したモデルです。

グラバイトのボディサイズは全長3987mm×全幅1734mm×全高1644mmと、いわゆるBセグメントに分類されるサイズです。

日本で販売されているコンパクトミニバンとしてトヨタ「シエンタ」（全長4260mm×全幅1695mm×全高1695-1715mm）やホンダ「フリード」（全長4310mm×全幅1695-1720mm×全高1755-1780mm）が挙げられますが、グラバイトはこの2台よりもさらにコンパクトなボディとなっています。

エクステリアはスタイリッシュさとタフさを兼ね備えたデザインを採用。特にシグネチャーLEDヘッドランプと専用のピアノブラック2Dグリルを備えたフロントは、力強くも洗練された印象を与えるポイント。

また、フロントとリアに採用された、日産ブランドを象徴する「Cシェイプ」も印象的なデザインです。

ボディカラーは全5色を設定。このうち、車両のイメージカラーに採用されている「フォレストグリーン」は、エクステリアの力強い雰囲気をさらに高めてくれるカラーリングとなっています。

コンパクトなボディサイズながらも、室内は3列シートを備えており、最大で7人が乗車可能。7人乗車でも空間に余裕がある構造で、3列目シートまで利用した場合でも最大84リットルの荷室スペースが確保できます。

また、5人乗車時は625リットルと広い荷室空間が生まれ、人も荷物もどちらも十分載せることが可能という使い勝手の良さが大きな特徴です。この点は、特にファミリー層にとっては魅力的でしょう。

さらに、大型インフォテインメントディスプレイや降車時に周囲を照らす「フレンドリーライティング」、「接近時アンロック機能」など機能面も充実。

気温の高いインドでも快適に乗車できるよう、2列目シートに後席エアコンの操作パネルを設けているほか、3列目にも風が届くようエアコン吹き出し口を調整した「熱帯地域対応エアコンディショニングシステム」を搭載しています。

パワートレインは最高出力72psの1リッターNA（自然吸気）エンジンを搭載。トランスミッションは5速ATまたは5速MTが選択可能。その他、6つのエアバッグ、ビークルダイナミクスコントロール（VDC）、トラクションコントロールシステムといった安全機能が充実している点も特徴です。

さらに2026年5月には、燃料コストを抑えられるディーラー向けの後付け「CNG（圧縮天然ガス）キット」も登場。ラゲッジスペースにタンクを積むため荷室は狭くなるものの、7人乗車を維持したまま経済的かつ環境に優しい走りが選べるようになっています。

販売価格は56万5000ルピー（約95万円／2026年6月現在のレート）からとなっており、購入しやすい価格も魅力のひとつといえるでしょう。

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現時点でグラバイトは日本では販売される予定はありませんが、使い勝手の良いコンパクトミニバンは日本でも人気のジャンルということもあり、将来的な導入を期待したいところです。