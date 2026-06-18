【あすオープン】「ちいかわらんど」16店舗目が越谷レイクタウンにオープン 限定ノベルティ配布や記念の“スタンプ”も設置

【あすオープン】「ちいかわらんど」16店舗目が越谷レイクタウンにオープン 限定ノベルティ配布や記念の“スタンプ”も設置