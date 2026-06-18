日本テレビにて6月19日（金）24:40-25:09、6月26日（金）24:45-25:14 2週連続で 「100h・REC」（読み：ハンドレットレック）を放送！放送後からTVerにて無料配信を実施。Huluで、地上波では未公開のオリジナルコンテンツも配信。

超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続けると…？我々が目にするスターの表情の、さらにその奧にある孤独、恐怖、情熱。スターの覚悟を記録する超濃密・高純度ドキュメンタリー。

カメラを託されるのは、最も近くで活躍を支えるパートナー。従来のメディア取材では決して踏み込めなかった領域で、スターの飾らない本音と覚醒する瞬間をドラマチックに捉える。

側近が撮影する超至近距離のリアルな映像と上質なルック。そこに、郄橋海人（King & Prince）の体温が宿るナレーションが融合する。単なる記録ではない、誰も見たことのない100時間の堆積を描き出すプレミアム・ドキュメンタリー。

■郄橋海人（King & Prince） コメント

ナレーションを担当させていただきました、King & Princeの郄橋海人です。

選手たちの「側近」がカメラを回すというこの番組だから見ることができた、選手の人間としての魅力。それが30分の中に詰まっています。

声を吹き込みながら、これまで応援していた選手たちのことを、これまで以上に好きになってしまいました。きっと皆さんも観ていただけたらそうなると思います。

そんな素敵な番組を、僕の声で彩れていたら、とても嬉しいです。

ぜひ、ご覧ください。

■郄橋藍 日本最後の試合に密着！

「100h・REC」の初回放送で密着するのはバレーボール男子日本代表・郄橋藍選手。所属のサントリーサンバーズ大阪を今シーズン限りで退団し、ポーランドの名門チームに移籍することを発表。

「東京オリンピックで自分はまだまだだなって感じた。挑戦しないといけない、強くならないといけないと思った。」

海外に戦いの場を移す郄橋選手にとって、日本で最後となるSVリーグ年間優勝をかけた戦い、その舞台裏に密着。撮影してくれるのはサンバーズ広報の南さん。常に郄橋選手の側にいる南さんだからこそ撮れた、一流アスリートの表情、葛藤、涙。「日本のエース」郄橋選手が今まで見せたことがない素顔に迫る。