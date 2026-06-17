¡Ø¥ê¥¼¥í¡Ù4th season ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖEnder Ember¡×¡¢MYTH & ROID¤ÈTK(ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ⾬¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Éô¿ô1,600ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢2026Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï10¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¿Íµ¤ºî¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¡£4
¤½¤ÎTV¥¢¥Ë¥á4th season¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëMYTH&ROID feat. TK(ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡Ë¡ÖEnder Ember¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢MYTH & ROID¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢TikTok¤Ê¤É¡¢³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Áá¤¯¤â600Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎTom-H@ck¤ÈTK¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Çºî¶Ê¤ò¹Ô¤¤¡¢MYTH & ROID¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿½é¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤ÏTK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤ÎMV¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Ã°½¤°ì»á¡£Íµ¡Åª¤Ê¤â¤Î¤ÈÌµµ¡Åª¤Ê¤â¤Î¤¬Æ±µï¤¹¤ëµõÌµ¤È¡¢¸÷¤¹¤éÆÏ¤«¤Ê¤¤°Ç¤Î¤½¤Î¤Þ¤¿Àè¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤ß¤¨¤Ê¤¤Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è 4th season¡×ED¥Æ¡¼¥Þ
MYTH&ROID feat. TK(ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡Ë
¡ÖEnderEmber¡×
ºî»ì¡§MYTH & ROID
ºî¶Ê¡§MYTH & ROID, TK
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://nex-tone.link/6f5bLeSBp
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
MYTH & ROID Tour 2026-2027¡ÈI know your fire¡É
¡¼2026 Tour Schedule¡¼
07.17 (¶â) ¡ÔÅìµþ¡Õ BLAZE GOTANDA
08.09 (Æü) ¡Ô·²ÇÏ¡Õ Club JAMMERS
08.11 (²Ð¡¦½Ë) ¡ÔÆÊÌÚ¡Õ HEAVEN¡ÇS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
09.21 (·î¡¦½Ë) ¡Ô²¬»³¡Õ OKAYAMA YEBISU YA PRO
09.22 (²Ð¡¦½Ë) ¡ÔÊ¡²¬¡Õ INSA
10.04 (Æü) ¡ÔÂçºå¡Õ Banana Hall
10.12(·î¡¦½Ë) ¡Ôºë¶Ì¡Õ HEAVEN¡ÇS ROCK KUMAGAYA VJ-1
11.01 (Æü) ¡ÔÀÅ²¬¡ÕLIVE ROXY SHIZUOKA
11.03 (²Ð¡¦½Ë) ¡Ô°¦ÃÎ¡Õ THE Bottom Line
and more¡Ä
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô(ÃêÁª)
2026/6/10(¿å) 18:00 ¡Á 2026/6/14¡ÊÆü¡Ë23:59
https://mythandroid.com/contents/1075403?active_token=HeAZRfLKTXzN5sWp
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è 4th season¡×
ÁÓ¼ºÊÔ(Á´11ÏÃ)¡¦Ã¥´ÔÊÔ(Á´8ÏÃ)
¡ÔÁÓ¼ºÊÔ¡ÕTOKYO MX¡¢AT-X¤Û¤«Á´¹ñ21¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡ÔÃ¥´ÔÊÔ¡Õ8·î12Æü(¿å)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
AT-X 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü22¡§00¡Á¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡¡4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË 10¡§00¡Á¡¢4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË 16¡§00¡Á¡Ë
TOKYO MX 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü23¡§00¡Á
KBSµþÅÔ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü24¡§30¡Á
BS11 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§00¡Á
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü24¡§45¡Á
KAB 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü24¡§50¡Á
Ê¡°æÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü24¡§59¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§00¡Á
Ä¹ÌîÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§15¡Á
¼¯»ùÅçÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§20¡Á
tbc ÅìËÌÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§40¡Á
NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§40¡Á
Ä¹ºêÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë25¡§32¡Á ½é²ó°Ê¹ß¤ÏËè½µ¿åÍËÆü25¡§42¡Á
Ãæ¹ñÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§55¡Á
ÀÅ²¬ÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü25¡§58¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü26¡§00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü26¡§05¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ» 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü26¡§15¡Á
IBC ´ä¼êÊüÁ÷ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü26¡§58¡Á
¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÀè¹Ô¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®·èÄê¡ª
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ¿åÍË 22:30¡Á
¤½¤ÎÂ¾¥µ¥¤¥È 4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË 22:30¡Á
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚCAST¡Û
¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë¡§¾®ÎÓÍµ²ð
¥¨¥ß¥ê¥¢¡§¹â¶¶Íû°Í
¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡§¿·°æÎ¤Èþ
¥é¥à¡§Â¼ÀîÍü°á
¥ì¥à¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥æ¡¼¥¯¥ê¥¦¥¹¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥Û¡¼¥·¥ó¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà
¥á¥£¥ê¥£¡¦¥Ý¡¼¥È¥ë¡¼¥È¡§ÎëÌÚ³¨Íý
¥·¥ã¥¦¥é¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥é¥¤¡¦¥Ð¥Æ¥ó¥«¥¤¥È¥¹¡¿
¥í¥¤¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ë¥É¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
¥ë¥¤¡¦¥¢¥ë¥Í¥Ö¡§¾®¸¶¹¥Èþ
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§Ä¹·îÃ£Ê¿
(MFÊ¸¸ËJ¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×/KADOKAWA´©¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÂçÄÍ¿¿°ìÏº
´ÆÆÄ¡§¼Ä¸¶Àµ´²
¥·¥Ê¥ê¥ª´Æ½¤¡§Ä¹·îÃ£Ê¿
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£Ã«¾»¹¨
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§º´Àî ÍÚ
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀéÍÕ·¼ÂÀÏº
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´äÈª¹ä°ì¡¢ÎëÌÚÅµ¹§
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÄÌÚ ·°(ÈþÊö)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌÚ²¼Î»¹á(ÈþÊö)
¿§ºÌÀß·×¡§ºäËÜ¤¤¤Å¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜ¾ë¸Ê¿¥(T2studio)
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µïÅè·òÂÀÏº(FelixFilm)
ÊÔ½¸¡§¿ÜÆ£ Æ·(REAL-T)
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
²»³ÚÀ©ºî¡§ KADOKAWA
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§¸ÅÃ«Í§Æó(¥¹¥ï¥é¡¦¥×¥í)
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WHITE FOX
À½ºî¡§Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è4À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãINTRODUCTION¡ä
¿åÌçÅÔ»Ô¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¤Î»àÆ®¤Ç¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ð¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÈË½¿©¡È¤Î¸¢Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ²¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥à¡¢µ²±¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¯¥ë¥·¥å¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥ê¥¦¥¹¡£
Èà¤é¤òµß¤¦¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¸¼Ô¡Ù¥·¥ã¥¦¥é¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£
¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ï¸¼Ô¤Î½»¤Þ¤¦¡Ö¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹´Æ»ëÅã¡×¨¡¨¡¤½¤³¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¡Ø·õÀ»¡Ù¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤Ç¤¹¤é¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçº½Çù¡Ö¥¢¥¦¥°¥ê¥¢º½µÖ¡×¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄºÇ²Ì¤Æ¤ÎÅã¡£
ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¼«Á³¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëËâ½Ã¡¢¤½¤·¤ÆÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶¼°Ò¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¾¯Ç¯¤ÎÎ¹Ï©¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡
©Ä¹·îÃ£Ê¿¡¦³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA´©¡¿Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è4À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è 4th season¡× ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://re-zero-anime.jp/tv/