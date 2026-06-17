167cm現役アイドル、ショーパン姿にネット騒然「スタイルがバグってる！」「モデルさん」
アイドルグループ「NEFRALISE（ネフラリゼ）」メンバーの八咲実夢が17日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。
今回は「高身長女子の全身黒な日」とつづり、ショートパンツ姿の全身ショットを披露。圧倒的な美脚が印象的な投稿に、ファンからは「スタイルがバグってる！」「モデルさん」など驚きのコメントが多数集まっている。
引用：「八咲実夢」X（@NEF_miyu1020）
【写真】167cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 圧倒的なショットの数々（7枚）
奈良県出身で身長167cmの八咲。SNSでは自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。
今回は「高身長女子の全身黒な日」とつづり、ショートパンツ姿の全身ショットを披露。圧倒的な美脚が印象的な投稿に、ファンからは「スタイルがバグってる！」「モデルさん」など驚きのコメントが多数集まっている。
引用：「八咲実夢」X（@NEF_miyu1020）