中島史恵58歳、黒ドレスで魅せる“抜群スタイル” 美オーラあふれる投稿に反響
タレントの中島史恵が17日にInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が投稿したのは、FOOMYSで誕生日を祝われる様子。黒のドレスを着用しており、コメント欄では「先日FOOMYSにて、普段から大変お世話になってる鴨川や房総の皆さん、そして大切なファンの方々、昔からのお友達、そしてFOOMYS初めてお越し下さった皆さん方と楽しくバースデーをお祝いして頂き無事に58歳を迎える事が出来ました 誠にありがとうございました!!」と感謝。
続けて「皆様に笑顔と健康をお届けできるようますます邁進して参りますので、FOOMYS 共々今後とも末永くよろしくです」とつづっており、ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
続けて「皆様に笑顔と健康をお届けできるようますます邁進して参りますので、FOOMYS 共々今後とも末永くよろしくです」とつづっており、ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）