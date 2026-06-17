テレビアニメ『PSYREN -サイレン-』PV第2弾場面カット（C）岩代俊明／集英社・秘密結社サイレン

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物語の始まりとアゲハと雨宮のバトルシーンが垣間見える

　10月より放送されるテレビアニメ『PSYREN -サイレン-』のアニメ映像初公開となるティザーPV第2弾が解禁された。あわせて、TOKYO MX、BS11ほかにて放送されることも発表された。

【動画】さっそくバトルも！アニメ映像初公開となった『PSYREN -サイレン-』PV第2弾

　公開されたPVは、主人公・夜科アゲハが、突然失踪してしまった幼馴染の雨宮桜子を捜すため、黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へアクセスする、という物語の始まりが描かれた。映像の後半では、謎の“サイレン世界”に飛ばされてしまったアゲハと雨宮のバトルシーンが垣間見え、激しいアクションを期待させる内容となっている。

　『PSYREN -サイレン-』は、2008年〜10年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画が原作。

　物語は、高校1年生の夜科アゲハがある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾ったことから幕を開ける。数日後、同じテレホンカードを持っていた幼馴染の同級生・雨宮桜子が姿を消してしまった。アゲハは雨宮を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスし、そして、命を懸けたゲームが始まるというストーリー。

　国内の大型イベント『Animejapan』の投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約16年が経った今もなお根強い人気を誇っている。