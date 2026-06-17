俳優藤木直人（53）が17日、TBS系「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（午前9時55分）にゲスト出演。舞台での“致命的”な失敗を振り返った。

藤木は23年から上演が続く舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」で、主人公ハリー・ポッター役を務める。料理研究家でタレントの和田明日香から「間違えちゃったことあります？」と舞台上での失敗を聞かれると、藤木は「ハリーってメガネが特徴的じゃないですか。丸眼鏡」と語り「舞台からはけた時にもずっとかけてると痛くなるじゃないですか。だからいつも外して胸ポケットに挿してたんです」と説明した。

すると「ある時、本番のステージ上で『あれ、俺メガネかけてない』って。（普段は）ここ（胸ポケット）にささってる」とメガネをかけずにステージに出てしまったと話し、「ヤベえどうしようって」と動揺。「今からかけにいったら目立ちすぎるじゃないですか。だから知らんぷりしてようと思ったんだけど、でもハリーは目が悪いからメガネをかけてる。だて眼鏡じゃないじゃないですか。だから何となく見えてない風でいようと」と見えない芝居のアドリブで乗り切ったと笑った。

和田が「見えてないお芝居？すごくない？それ」と驚くと、藤木は「短いシーンだったし、セリフもほとんどなかったんです。あれはビックリしましたね。本当に途中まで全く気づいてなくて」と苦笑い。進行役を務めるロッチのコカドケンタロウが「致命的ですよね。ハリー・ポッターがメガネかけてないって」とツッコミを入れると、「ビックリしましたね」と笑っていた。