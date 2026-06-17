お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が16日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演した。

現在巡回中の自身3度目の全国個展「『木梨憲武展−TOUCH』SERENDIPITY−意味ある偶然」の音声ガイドを若槻が務めている縁でゲストとして登場した木梨。

オープニングからワールド全開で、出版予定の絵本の試し刷り資料を見せながら「本になった時、帯がピンクがいいかオレンジがいいか」と若槻に助言を求めると、若槻は「まだ見せちゃいけないやつですよ！」とツッコミながらも「オレンジの方がノリさんっぽいですけどね」。

これに木梨は「おぉ〜〜！！」と大喜びで「（出版社に）すぐ電話する！！！」と宣言。この様子に若槻は大爆笑で「マジで言いなりなんですよノリさん。こんだけ大御所になってくると多分誰も言ってくれないから」と普段から助言していることを匂わせた。

木梨はさらに「ちなっちゃんと奥さん成美さんには、強くいうことを聞くようにしている。2人の言うことはよく聞く」と、若槻と妻・安田成美の助言には従っていることを明かし、若槻とスタジオを爆笑させた。