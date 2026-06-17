佐久間大介がラーメン二郎仙台店2へ！“ピンクヘア全開”でボリューム満点の一杯を前にした姿に「さっくんが地元に！」「さすがに目立つ」「かっこよすぎる」「ボリュームすごっ」と反響

【写真】佐久間大介のプライベートショット／ラーメン二郎を満喫する佐久間大介

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。宮城県にある「ラーメン二郎仙台店2」を訪れたことを報告し、反響を呼んでいる。

■佐久間大介がラーメン二郎仙台店2へ

佐久間は「先日【ラーメン二郎仙台店2】に行ってきました！！！」とつづり、3枚の写真を投稿。

「スープはガッツリの乳化で、マイルドながら力強い味！！ 美味しかった～(^^)」「そこに仙台2店ならではの『キムチ』と『うずら』と『生姜』もプラスしました！！」と、ラーメンの感想を詳しく紹介した。

公開された写真では、ピンクヘアにサングラスを合わせた佐久間が、ラーメンを前に笑顔を見せている。

別カットでは、たっぷりのもやしやキムチ、うずらの卵がトッピングされたボリューム満点の一杯も披露。

さらに、店舗前で撮影したオフショットも公開。キャップの上からフードをかぶり、店名看板を指差すポーズも見せており、ラーメン二郎を満喫した様子が伝わる投稿となった。

ファンからは「おいしそう」「ボリュームすごっ」「すごい行動力」「さっくんが地元に！」「さすがに目立つ」「かっこよすぎる」などの声が寄せられている。