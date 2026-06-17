『2026 FNS歌謡祭 夏』宝塚花組×M！LKのコラボにNiziU、ILLITも！ 第3弾アーティスト解禁
7月1日18時30分から3時間半にわたり生放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）より、出演アーティスト第3弾が解禁。M！LK、NiziU、ILLIT、DISH／／が出演するほか、宝塚歌劇団花組がM！LKと大ヒット曲「好きすぎて滅！」を初コラボする。
【写真】これは期待！ M！LKとコラボする宝塚歌劇団花組
先日、出演アーティスト第2弾としてBE：FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁したが、この度第3弾としてILLIT、宝塚歌劇団花組、DISH／／、M！LK、NiziU、ダイアモンド☆ユカイ、礼真琴ら7組の出演が明らかに。『FNS歌謡祭』でしか見られない豪華コラボレーションも発表された。
今回、宝塚歌劇団5組の中で最も歴史と伝統のある花組から、トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5名が登場。先日開催された日本最大級の国際音楽祭『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞など5部門を受賞したことも記憶に新しい、活躍中のM！LKと大ヒット曲「好きすぎて滅！」をコラボする。ここでしか見ることができない2組の豪華コラボレーションに要注目だ。
そして、SPEEDとしてのデビューから30周年を迎える島袋寛子が、SPEEDの代表曲「STEADY」「ALIVE」「Body＆Soul」を、NiziU（MAYA、RIKU、NINA）、番組初登場の礼真琴、ME：Iの3組とそれぞれコラボレーションする。
そのほか、郷ひろみとJuice＝Juiceが、「GOLDFINGER’99」と、“足上げダンス”がSNSで話題の「盛れ！ミ・アモーレ」のラテンナンバー2曲をコラボ。夏の暑さを吹き飛ばすような熱いステージを届ける。
ILLITとCUTIE STREETによる日韓“かわいい”コラボも実現。お互いの代表曲「Almond Chocolate」と「かわいいだけじゃだめですか？」を披露する。さらに、増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ！ group）の3人が名曲「WINDING ROAD」を、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドが「Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜」をコラボレーションする。
また、7月3日公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』で、新キャラクター“スマーティー・パンツ”役の声優を務める佐野勇斗（M！LK）が、シリーズのテーマソング「君はともだち」をダイアモンド☆ユカイとのコラボで初披露。最新映像と共に、『トイ・ストーリー』の世界を盛り上げる。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
※出演アーティスト一覧は以下の通り。
【出演アーティスト】★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ！ group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis‐My‐Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice＝Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★ダイアモンド☆ユカイ
★宝塚歌劇団 花組
★DISH／／
TWS
TREASURE
Number_i
★NiziU
NEWS
HANA
BE：FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME：I
★M！LK
モナキ
緑黄色社会
★礼真琴
他
（50音順）
【写真】これは期待！ M！LKとコラボする宝塚歌劇団花組
先日、出演アーティスト第2弾としてBE：FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁したが、この度第3弾としてILLIT、宝塚歌劇団花組、DISH／／、M！LK、NiziU、ダイアモンド☆ユカイ、礼真琴ら7組の出演が明らかに。『FNS歌謡祭』でしか見られない豪華コラボレーションも発表された。
そして、SPEEDとしてのデビューから30周年を迎える島袋寛子が、SPEEDの代表曲「STEADY」「ALIVE」「Body＆Soul」を、NiziU（MAYA、RIKU、NINA）、番組初登場の礼真琴、ME：Iの3組とそれぞれコラボレーションする。
そのほか、郷ひろみとJuice＝Juiceが、「GOLDFINGER’99」と、“足上げダンス”がSNSで話題の「盛れ！ミ・アモーレ」のラテンナンバー2曲をコラボ。夏の暑さを吹き飛ばすような熱いステージを届ける。
ILLITとCUTIE STREETによる日韓“かわいい”コラボも実現。お互いの代表曲「Almond Chocolate」と「かわいいだけじゃだめですか？」を披露する。さらに、増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ！ group）の3人が名曲「WINDING ROAD」を、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドが「Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜」をコラボレーションする。
また、7月3日公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』で、新キャラクター“スマーティー・パンツ”役の声優を務める佐野勇斗（M！LK）が、シリーズのテーマソング「君はともだち」をダイアモンド☆ユカイとのコラボで初披露。最新映像と共に、『トイ・ストーリー』の世界を盛り上げる。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
※出演アーティスト一覧は以下の通り。
【出演アーティスト】★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ！ group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis‐My‐Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice＝Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★ダイアモンド☆ユカイ
★宝塚歌劇団 花組
★DISH／／
TWS
TREASURE
Number_i
★NiziU
NEWS
HANA
BE：FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME：I
★M！LK
モナキ
緑黄色社会
★礼真琴
他
（50音順）