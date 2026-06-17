6月25日（木）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて、「即決二択クイズ!!イダテン」第3弾放送決定！

当番組は、家族で楽しめる新感覚のハイスピード二択クイズ番組。MCは井ノ原快彦。豪華芸能人30組が集結し、直感勝負を繰り広げる。さらに、番組オリジナルキャラクターのクイズマスター「ピンピン」が毒舌まじりに解答者たちを翻弄する。

Aブロック、Bブロックにわかれて対決し、それぞれの上位3名、計6名が優勝を争う。クイズは今話題沸騰中の「ワールドカップ」をはじめ、「お菓子」「キャラクター」「J-POP」などの多種多様なジャンルから出題。知識のみならず運や決断力も必要なクイズとなっているため、オープニングで井ノ原は「誰が優勝してもおかしくないですからね」とエールを送る。

Aブロックでは、「小学生」にまつわるクイズで現役小学生の永尾柚乃が大活躍。「キャラクター」クイズでは、アニメの声優経験がある土屋太鳳や子ども番組に出演しているあばれる君らが苦戦し大焦り。「ワールドカップ」クイズでは、サッカーにまつわる問題が登場。Ｗ杯元日本代表が日本記録に挑戦する一幕も。サッカー番組を担当しているEXITが「負けられない」と戦々恐々となる。

「チャレンジクイズ」では、同期の郄橋海人（King & Prince）と猪狩蒼弥（KEY TO LIT）がダンス対決。猪狩は「ボコボコにしてやりますよ！」とライバル心むきだし。郄橋は「争いごとは得意じゃない」と冷静ながらも「戦略は考えています」と虎視眈々。回答者は「猪狩君は口だけ」「なんとなく海人君に勝ってほしい」など郄橋優勢の中、猪狩に「負けないでください！」と熱いエールを送る回答者も。対決では、郄橋の奇策に全員騒然。Bブロックで見守る先輩たち、加藤シゲアキ（NEWS）、中島健人、阿部亮平（Snow Man）も、まさかの展開に「あれはダンスなのか」「ほんとに勝ちにいった」とビックリしてしまう。

続くBブロックでは、Aブロックの問題で予行演習をしていた阿部が「思っていたのと違うほうが正解だったり」と不安げな様子。阿部に憧れて気象予報士の勉強を始めた曽野舜太（M!LK）は、隣に座る阿部に「背中を追わせていただいています」と恐縮するも、阿部から「（どちらが上か）決めてやろうぜ」と対決を挑まれると、堂々と受けて立つ。Bブロックの「チャレンジクイズ」では、阿部、加藤、曽野、中島の“イケメン”4人が、息を合わせて挑む「大縄チャレンジ」に挑戦。一見簡単なチャレンジに余裕を見せる4人だが、予想外の結末にスタジオのざわめきが止まらない。「J-POP」クイズでは、AKBグループにまつわる問題で、AKB48の伊藤百花と元HKT48の村重杏奈の意見が真っ二つ。さらに、元欅坂46・長濱ねるの天然っぷりに出演者一同思わず爆笑。また、デビューが同時期という村重と松村沙友里の舌戦も見もの。

井ノ原の「誰が優勝してもおかしくないですからね」という言葉通り、決勝戦に勝ち上がるのは、頭脳派からポンコツキャラまで、年齢性別もさまざま。タメになる「実験クイズ」では、見守る出演者たちから「難しい！」と声が上がる中、知識でリードする回答者や、井ノ原が「そんな計算してたの!?」と、驚きの思考を披露する回答者も。熱戦が繰り広げられる中、優勝するのは果たして誰なのか？

難しい知識を必要としない「二択クイズ」だからこそ巻き起こる波乱の展開。そして、思わず誰かに話したくなる雑学も満載でお届け！

■出演者

MC：井ノ原快彦

アシスタント：石川みなみ （日本テレビアナウンサー）

クイズ回答者： あばれる君、阿部亮平（Snow Man）、安斉星来、アン ミカ、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、EXIT、伊藤百花（AKB48）、加藤シゲアキ（NEWS）、コットン、潮田玲子、曽野舜太（M!LK）、タイムマシーン3号、郄橋海人（King ＆ Prince）、田中美久、土屋太鳳、永尾柚乃、中島健人、中務裕太（GENERATIONS）、長濱ねる、長谷川雅紀(錦鯉)、羽鳥慎一、松村沙友里、マユリカ、峯岸みなみ、村重杏奈、山添寛（相席スタート）、ゆうちゃみ

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