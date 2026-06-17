どうしちゃったの!? 人気俳優、ゴリゴリ“刺青”＆眉無しのイカツすぎる最新ショットに反響
俳優の野村周平が16日、自身のInstagramを更新し、眉毛を剃り上げ、刺青を施したショットを公開し、ファンを驚かせた。
【写真】柄シャツだと余計イカツい！ 刺青入り野村周平
7月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ガス人間』への出演がアナウンスされている野村。本作は、1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、完全オリジナルストーリーとしてリブートしたNetflixシリーズ。映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』などを手掛けたヨン・サンホ氏がエグゼクティブプロデューサー・脚本を務め、配信シリーズ『ガンニバル』や映画『さがす』の片山慎三氏が監督を務める。
野村は「30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です」と、一時は刺青を入れることを考えたというが、「そしてガス人間に出会い、刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました。。」と報告。自身の変わり果てた容貌について「自分の顔は直接見る事ができない。そしてふと鏡を見た時に『眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ』と後悔もしましたが また新しい自分が見れた事にも喜びを感じました」と、複雑な感情を吐露している。
投稿している写真は、仁王立ちの野村のソロショット。眉毛を剃り落としたほか、長髪オールバックという見慣れない髪型も去ることながら、注目は両手前腕にびっしりと入った刺青。ハッシュタグでは「#刺青は入れてません」と添えているが、迫力満点なショットだ。
コメント欄には「ガス人間も楽しみ！」といった声のほか、「ワイルドで似合ってる、、」「周平くんめちゃめちゃイイ!!」「スケールデカイ周平くん！応援してます！」といった声も寄せられている。
■野村周平
「アミューズ全国オーディション 2009 THE PUSH！マン 〜あなたの周りのイケてる子募集〜」グランプリ受賞。2010年に俳優デビュー。2012年、連続テレビ小説『梅ちゃん先生』で注目を浴びる。BMX（バイシクルモトクロス）やスケートボードなど、ストリートカルチャーをこよなく愛しており、2019年5月から1年間ニューヨークに留学。習得していた中国語だけでなく英語力も向上させている。＜公式プロフィールより＞
引用：「野村周平」Instagram（＠qs86＿shuhei）
【写真】柄シャツだと余計イカツい！ 刺青入り野村周平
7月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ガス人間』への出演がアナウンスされている野村。本作は、1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、完全オリジナルストーリーとしてリブートしたNetflixシリーズ。映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』などを手掛けたヨン・サンホ氏がエグゼクティブプロデューサー・脚本を務め、配信シリーズ『ガンニバル』や映画『さがす』の片山慎三氏が監督を務める。
投稿している写真は、仁王立ちの野村のソロショット。眉毛を剃り落としたほか、長髪オールバックという見慣れない髪型も去ることながら、注目は両手前腕にびっしりと入った刺青。ハッシュタグでは「#刺青は入れてません」と添えているが、迫力満点なショットだ。
コメント欄には「ガス人間も楽しみ！」といった声のほか、「ワイルドで似合ってる、、」「周平くんめちゃめちゃイイ!!」「スケールデカイ周平くん！応援してます！」といった声も寄せられている。
■野村周平
「アミューズ全国オーディション 2009 THE PUSH！マン 〜あなたの周りのイケてる子募集〜」グランプリ受賞。2010年に俳優デビュー。2012年、連続テレビ小説『梅ちゃん先生』で注目を浴びる。BMX（バイシクルモトクロス）やスケートボードなど、ストリートカルチャーをこよなく愛しており、2019年5月から1年間ニューヨークに留学。習得していた中国語だけでなく英語力も向上させている。＜公式プロフィールより＞
引用：「野村周平」Instagram（＠qs86＿shuhei）