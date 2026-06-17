サンライズ50周年、描き下ろしキービジュアル公開 『ガンダム』『ラブライブ！』など人気アニメ50作品集結
新ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」も発表
SUNRISE Studios制作のアニメーションを中心とする作品ブランド「サンライズ」の50周年を記念し、500以上のタイトルから50作品をピックアップして新規に描き下ろした「サンライズ50周年」キービジュアルが公開された。あわせて、「サンライズ50周年」プロジェクトの一環として「サンライズ」のさらなる50年へ向けた新たなチャレンジとなる、ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」が発表された。
【画像】これがサンライズの原点！『無敵超人ザンボット3』全身ビジュアル
サンライズ1作目となるテレビアニメ『無敵超人ザンボット3』が、1977年の放送開始から2027年で50周年を迎えることを記念し、26年から28年の3年間を「サンライズ50周年」プロジェクト期間として、さまざまな記念施策を展開。
公開されたキービジュアルは、SUNRISE Studiosがこれまでに手掛けてきた500以上のタイトルから、特に高い支持を受けている50作品がピックアップされ、新規に描き下ろされた。
本キービジュアルは、「サンライズ」の強みの一つであるマーチャンダイジングを通じたIPの価値最大化に向け、きょう17日より開催されるライセンス業界最大の専門展『ライセンシングジャパン』においても展開され、商品化をはじめとする各種取り組みを推進することで、より多くのファンへ多様な形で作品の魅力を届けられる。
ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」は、バンダイナムコフィルムワークスが製作を務め、未来へとアニメーションの歴史がつながっていくことを願い、現行技術とアイデアを詰め込んだ6つのオリジナル3DCGアニメーション作品の制作を行う企画。
SUNRISE Studiosを含む6つの制作スタジオが協力し、6本のショートフィルムアニメーションを生み出す。作品の共通テーマを「未来」とし、「サンライズ50周年」のその先へ大きな飛躍を目指し、プロジェクト展開を行っていく。
今回、SUNRISE Studios制作の『長谷雄双六』とYAMATOWORKS制作の『Metafear』の2作品の情報が公開された。
「サンライズ」は、ガンダムシリーズや『装甲騎兵ボトムズ』をはじめとするリアルロボットアニメの先駆者として現代のアニメーション表現に多大な影響を与え、『カウボーイビバップ』、コードギアスシリーズ、ラブライブ！シリーズや、アイカツ！シリーズ、『TIGER & BUNNY』を手掛けるBN Pictures作品を含め、幅広いジャンルのオリジナル作品を中心に500以上のタイトルを世に送り出している。
「サンライズ50周年」プロジェクト期間中（26〜28年）にはSUNRISE Studiosによるシリーズ新作や完全新作が展開される予定。
■作品紹介
▼SUNRISE Studios『長谷雄双六』
・あらすじ
時は平安の頃、雨の逢魔ヶ刻。公家屋敷の釣殿で酒を酌み交わす3人の男。その一人、紀長谷雄が語るのは、流行病で亡くした妻を「朱雀門の鬼」に蘇らせてほしいと願ったという奇怪な話。果たしてその再会は幸福か、それとも破滅か――。
・メインスタッフ
監督：小原秀一
▼SUNRISE Studios×YAMATOWORKS『Metafear』
・あらすじ
悪夢に悩まされる少女は、その恐怖を忘れてしまわないよう夢を書き留めて名付けていた。しかし、ある日名付けられなかった悪夢が怪物となって世界に広がり、街は混乱に陥ってしまう。
・メインスタッフ
監督：森田修平／キャラクターデザイン・ビジュアルデザイン：田中達之
SUNRISE Studios制作のアニメーションを中心とする作品ブランド「サンライズ」の50周年を記念し、500以上のタイトルから50作品をピックアップして新規に描き下ろした「サンライズ50周年」キービジュアルが公開された。あわせて、「サンライズ50周年」プロジェクトの一環として「サンライズ」のさらなる50年へ向けた新たなチャレンジとなる、ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」が発表された。
サンライズ1作目となるテレビアニメ『無敵超人ザンボット3』が、1977年の放送開始から2027年で50周年を迎えることを記念し、26年から28年の3年間を「サンライズ50周年」プロジェクト期間として、さまざまな記念施策を展開。
公開されたキービジュアルは、SUNRISE Studiosがこれまでに手掛けてきた500以上のタイトルから、特に高い支持を受けている50作品がピックアップされ、新規に描き下ろされた。
本キービジュアルは、「サンライズ」の強みの一つであるマーチャンダイジングを通じたIPの価値最大化に向け、きょう17日より開催されるライセンス業界最大の専門展『ライセンシングジャパン』においても展開され、商品化をはじめとする各種取り組みを推進することで、より多くのファンへ多様な形で作品の魅力を届けられる。
ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」は、バンダイナムコフィルムワークスが製作を務め、未来へとアニメーションの歴史がつながっていくことを願い、現行技術とアイデアを詰め込んだ6つのオリジナル3DCGアニメーション作品の制作を行う企画。
SUNRISE Studiosを含む6つの制作スタジオが協力し、6本のショートフィルムアニメーションを生み出す。作品の共通テーマを「未来」とし、「サンライズ50周年」のその先へ大きな飛躍を目指し、プロジェクト展開を行っていく。
今回、SUNRISE Studios制作の『長谷雄双六』とYAMATOWORKS制作の『Metafear』の2作品の情報が公開された。
「サンライズ」は、ガンダムシリーズや『装甲騎兵ボトムズ』をはじめとするリアルロボットアニメの先駆者として現代のアニメーション表現に多大な影響を与え、『カウボーイビバップ』、コードギアスシリーズ、ラブライブ！シリーズや、アイカツ！シリーズ、『TIGER & BUNNY』を手掛けるBN Pictures作品を含め、幅広いジャンルのオリジナル作品を中心に500以上のタイトルを世に送り出している。
「サンライズ50周年」プロジェクト期間中（26〜28年）にはSUNRISE Studiosによるシリーズ新作や完全新作が展開される予定。
■作品紹介
▼SUNRISE Studios『長谷雄双六』
・あらすじ
時は平安の頃、雨の逢魔ヶ刻。公家屋敷の釣殿で酒を酌み交わす3人の男。その一人、紀長谷雄が語るのは、流行病で亡くした妻を「朱雀門の鬼」に蘇らせてほしいと願ったという奇怪な話。果たしてその再会は幸福か、それとも破滅か――。
・メインスタッフ
監督：小原秀一
▼SUNRISE Studios×YAMATOWORKS『Metafear』
・あらすじ
悪夢に悩まされる少女は、その恐怖を忘れてしまわないよう夢を書き留めて名付けていた。しかし、ある日名付けられなかった悪夢が怪物となって世界に広がり、街は混乱に陥ってしまう。
・メインスタッフ
監督：森田修平／キャラクターデザイン・ビジュアルデザイン：田中達之
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