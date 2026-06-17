ももクロ TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』主題歌「会心の一劇」配信リリース決定＆ジャケット写真公開！

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2026年7月より放送開始となるTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のオープニング主題歌に決定している、ももいろクローバーZの最新曲「会心の一劇」が、7月3日(金)午前0時よりApple Music、Spotify、iTunes Store、レコチョク、mora他にて配信リリースされることが決定した。

本楽曲は、作詞を修二と彰「青春アミーゴ」やももクロ「stay gold」等の作詞も手掛けるzoppとMaho Hamaguchi、作曲を豊森裕介と新時代の3ボーカルバンドDannie Mayのマサ、編曲を同じくDannie Mayの田中タリラとマサが務めた。仲間やライバルと切磋琢磨して生まれる成長や壁を乗り越える様子が目に浮かぶようなアニメの世界観ともリンクする闘志溢れる楽曲となっている。

配信に先立ち公開されたジャケット写真は、『炎の闘球女 ドッジ弾子』の原作者であり、ももクロの大ファンでもあるこしたてつひろが描き下ろした、ももクロメンバーが作中で激闘しているイメージのイラストが使用されており、楽曲タイトルを彷彿とさせる気迫感じるポーズで、エキサイティングなビジュアルとなっている。

また一部のサブスクリプションサービスにて事前登録の受付がスタートされた。下記URLから「Pre-Add」/「Pre-Save」ボタンをクリックすると、配信日当日7月3日(金)午前0時にライブラリ内に自動ダウンロードされるので、ぜひチェックしよう。

『炎の闘球⼥ ドッジ弾⼦』は、伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編。弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾⼦が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱⾎ドッジボール漫画。WEB 漫画サイトの週刊コロコロコミックにて隔週⽉曜連載中で、2026年7⽉よりTVアニメ化が決定している。

●配信情報

New Single

TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』オープニング主題歌

「会心の一劇」

作詞：zopp、Maho Hamaguchi 作曲：豊森裕介、マサ 編曲：田中タリラ、マサ

配信日：7月3日(金)0時

配信リンクはこちら

https://mcz.lnk.to/kaishin

New Single

プロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手2026年シーズン登場曲

「SECOND ROUTE」

作詞：K2DN. 作曲：K2DN. 編曲：K2DN. / corin.

6月17日(水)0時配信スタート！

https://mcz.lnk.to/second_route

●リリース情報

ももクロ『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD

8月19日発売

予約リンクはこちら

https://mcz.lnk.to/MC25BD

特設サイトはこちら

https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025

【Blu-ray】

品番：KIXM-655〜7

収録枚数：3枚組

価格：￥13,500（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch

【DVD】

品番：KIBM-1152〜6

収録枚数：5枚組

価格：￥13,500（税込）

音声：リニアPCM 2ch

＜映像特典＞

メイキング映像（仮）

＜セットリスト＞

【DAY1：2025年12月20日（土）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. 一粒の笑顔で…

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. 僕らのセンチュリー

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. HOLIDAY

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-

【DAY2：2025年12月21日（日）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. Event Horizon

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. きみゆき

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. SECRET LOVE STORY

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. 泣いちゃいそう冬

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-

関連リンク

ももいろクローバーZ オフィシャルサイト

https://www.momoclo.net/