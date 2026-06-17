講談社＆白泉社の合同フェア 作者が同じ『彼女、お借りします』『紫雲寺家の子供たち』新刊配信記念
漫画『彼女、お借りします』（宮島礼吏／講談社）、『紫雲寺家の子供たち』（宮島礼吏／白泉社）の新刊配信を記念し、講談社と白泉社の合同フェア「『彼女、お借りします』＆『紫雲寺家の子供たち』新刊配信記念！かわいすぎるヒロイン盛りだくさん！ラブコメ特集」が開催された。
【画像】買うの勇気いる！『かのかり』新刊の表紙
フェアでは、『彼女、お借りします』をはじめとした人気ラブコメ作品を対象に、期間限定の無料公開および試し読み増量施策を実施。魅力あふれるヒロインたちが彩るラブコメ作品を楽しめる。
『彼女、お借りします』46巻および『紫雲寺家の子供たち』10巻の巻末には、宮島礼吏先生描き下ろしによる『彼女、お借りします』＆『紫雲寺家の子供たち』コラボイラストを収録。両作品のファン必見の豪華企画となっている。
■彼女、お借りします／宮島礼吏
たった一度の“レンタル”で、輝き出す“リアル”がある。
都内在住のダメダメ大学生、木ノ下和也（20）。ある日、“ワケアリ”の超絶美少女、水原千鶴との出会いをキッカケに、彼の人生は大きく変わり始めて──！？
■紫雲寺家の子供たち／宮島礼吏
東京都世田谷区成城。都内有数の高級住宅街に豪邸を構える「紫雲寺家」。
７人の兄弟姉妹、特に５人の美人姉妹が有名となっているが、長男の男子高校生・新は姉妹にタジタジの毎日。
「もし自分に姉妹がいなかったら…」と、ついそんな妄想もしてしまう日々の中、父親から衝撃の事実を告げられて…？
【画像】買うの勇気いる！『かのかり』新刊の表紙
フェアでは、『彼女、お借りします』をはじめとした人気ラブコメ作品を対象に、期間限定の無料公開および試し読み増量施策を実施。魅力あふれるヒロインたちが彩るラブコメ作品を楽しめる。
■彼女、お借りします／宮島礼吏
たった一度の“レンタル”で、輝き出す“リアル”がある。
都内在住のダメダメ大学生、木ノ下和也（20）。ある日、“ワケアリ”の超絶美少女、水原千鶴との出会いをキッカケに、彼の人生は大きく変わり始めて──！？
■紫雲寺家の子供たち／宮島礼吏
東京都世田谷区成城。都内有数の高級住宅街に豪邸を構える「紫雲寺家」。
７人の兄弟姉妹、特に５人の美人姉妹が有名となっているが、長男の男子高校生・新は姉妹にタジタジの毎日。
「もし自分に姉妹がいなかったら…」と、ついそんな妄想もしてしまう日々の中、父親から衝撃の事実を告げられて…？
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