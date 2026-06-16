サスペンションを交換するとバイクの動きはどう変わるのか。

その違いをリアルに “体感” できるイベントとして、話題に上がってきているのがサスペンションのプロショップ・テクニクスが開催する試乗会「Technix Demo Day（テクニクスデモデー）」だ。テクニクス本社（埼玉県春日部市）で、同社がコンセプト別にサスペンション・チューニングを施した約20台もの試乗車を一挙に乗り比べられるのが特徴だ。

今回の記事では、テクニクス デモ デーに参加し、実際に試乗したユーザーの声を取材。愛車との違いをどう感じたのか、乗り心地や運動性などのフィーリングがどのように変わったのかなど、聞くことができた率直なコメントを紹介していこう。

受け付けを済ませたら、あとは置いてある試乗車に自由に乗れる。ルートも自由だ（推奨コースあり）。自分の思い通りに走れることも人気の秘密だ 当日はさまざまなカテゴリーのバイクが用意されている。セットアップの方向性などを、テクニクスのスタッフに直接聞くこともできる。

オーナーのプロフィール

お名前：和栗正樹さん

年齢：50代

車両名：ホンダ・CT125 ハンターカブ（2025年式）

身長：173cm

主な使用シーン：ツーリング

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

足回りにかかえている不満や不安は？

▢ 段差で突き上げが来る。ノーマルは意外と固めな印象。

▢ ギャップ通過時に跳ねる感じがする。

テクニクスの試乗車に乗って違いが感じられましたか？

▢ 低速で走り始めた瞬間から安心感が伝わってきました。

▢ 2速にシフトアップしたら、とても面白くなった。トルクアップするマフラーとのバランスが良い。

【モディファイメニュー】

◆フロント：TGR FORK SPRING KIT ／価格：1万3,200円（税込）

◆リア：TEC-7.1 REAR SHOCK ／価格：10万7,800円（税込）

どんな場面でテクニクスのサスの違いを感じましたか？

▢ 段差を通過したとき、衝撃が明らかにマイルドになりました。

▢ ブレーキをかけたときの安定感が別物。しっかりとブレーキがかけられるようになった。

サスペンションの「良さ」が伝わってきた瞬間は？

▢ コーナーリングでのフィーリングが抜群に良かった。パワーとトラクションのバランスが最高で、ねらったラインをトレースしやすかった。

▢ コーナーからの立ち上がりなどでの加速感が最高に楽しい。

▢ 操作に対する反応が気持ちいい。

愛車と比べてどうでしたか？

▢ ノーマルは路面から衝撃があったときにバタバタしてしまうが、それがなかく乗り心地も良かった。

▢ フロントフォークも変更されているので、加速時や減速時に前後への動きが気持ちよかった。

試乗して “ 欲しくなった度 ”はどのくらいですか？

▢ ちょっと欲しいです。というのも現在フロントサスペンションは自分でカスタムしているのですが、それとバランスが取れるのかなどを知りたいなと。これから相談してみたいと思います。

サスペンションのスペシャリスト『テクニクス』のイメージは？

「実はよく知りませんでした。今回、WEBニュースでこの試乗会のことを知り、サスペンションをカスタムしたハンターカブに乗れると聞いてきました。過去に大きなバイクに乗っていたこともあって、足まわりには不満があったのですが、調べてもどのパーツを組んだら良いかが分からなくて。今回、試乗して変化の大きさに驚きました。マフラー交換も含めてカスタムへの夢が広がりました」。

※試乗会での光景です。

2026年 Technix Demo Day 開催スケジュールのご案内

2026年 Technix Demo Day 開催日

7月5日（日）／9月13日（日）／11月15日（日）

実際に試乗できる車両などの詳細はTechnixの公式ホームページにて順次発表される予定。

参加費は無料で予約もいらないという気軽さも魅力だ。テクニクス デモ デーを利用して、ご自身でサスペンションの違いを体感してみることをオススメする！

バイク用サスペンションのプロショップ「テクニクス」

バイク用サスペンションのプロショップであるテクニクスは、国内トップレベルの最新設備を備え、質の高いメンテナンスとプロフェッショナルなチューニングを提供しているスペシャリスト集団だ。街乗りからツーリング、さらにはレースシーンに至るまで、ライダーひとりひとりの目的に合わせて最適なセッティングを提案してくれる点が大きな特徴である。

豊富な設備と独自の技術力を背景に、国内外メーカーのサスペンションチューニングを幅広く手がけ、イギリスの高性能サスペンションブランド「NITRON（ナイトロン）」の日本サービスセンターも務めて、一般ユーザーから競技ライダーまで絶大な信頼を集めている。

このテクニクスが何より大切にしているのが、“バイクを乗りやすくすることがライディングをもっと楽しくする第一歩”という考え方だ。サスペンションサービスでは、性能回復やモディファイによって車体本来のパフォーマンスを引き出し、乗りやすさを徹底的に追求。取り扱う製品もすべて“乗りやすさを引き出すためのスペシャルパーツ”として選び抜かれており、繊細な感覚を持つプロライダーはもちろん、免許を取ったばかりの一般ユーザーまで満足させる仕上がりを実現している。

またさまざまな目的にあわせられる、多彩なモディファイメニューを展開していることもテクニクスの強み。足着き性の改善や走行性能の向上など、目的や走るシチュエーション、ライディングスタイルに応じて幅広い提案が可能であり、その効果は“誰もが必ず体感できるほどの違い”として現れる。

サスペンションに少しでも気になる点があるなら、ぜひ一度テクニクスの技術に触れてみてほしい。きっと、バイクが驚くほど乗りやすくなり、あなたのバイクライフを大きく変えてくれるはずだ。

有限会社 テクニクス

住所：埼玉県春日部市下柳 43-1

TEL：048-795-4423

営業時間：10:00～18:00

休業日：GW・夏期・年末年始休業など

＊休業日確認(https://technix.jp/calender/)

（編集協力：有限会社テクニクス）