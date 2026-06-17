松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』ポスタービジュアル解禁 初回は7月14日放送
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演する7月14日スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）のポスタービジュアルが解禁となった。
【写真】松本若菜×共演・佐野勇斗『君の好きは無敵』ビジュアル
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
今回解禁されたビジュアルでは、鮮やかなグリーンを基調に、モノクロの2Dイラストを随所に配置。これらのイラストは合成ではなく、印刷したものを実際に撮影に使用している。杏奈が手にするティーカップや瀬尾の頭上のポットなど、イラストと実写が一体となり、まるで2人がキャラクターたちの暮らす家にいるような世界観となっている。
撮影では、松本が2Dイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を披露し、杏奈らしい明るく親しみやすい魅力を表現。一方の佐野は、実際にイラストのポットを頭の上に乗せたユニークなスタイルで撮影に臨み、どこか掴みどころのないクールな表情と相まって、瀬尾の偏屈で個性的なキャラクター性を印象づけている。
背中合わせに座る杏奈と瀬尾の姿から、価値観も性格も正反対でちぐはぐな2人の関係性もうかがえる、本作らしいポップなビジュアルが完成した。さらに、ポスターをよく見ると、なにやら窓からこっそりこちらを覗くキャラクターの姿が。このキャラクターは一体何者なのか。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月14日より毎週火曜22時放送。
【写真】松本若菜×共演・佐野勇斗『君の好きは無敵』ビジュアル
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
撮影では、松本が2Dイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を披露し、杏奈らしい明るく親しみやすい魅力を表現。一方の佐野は、実際にイラストのポットを頭の上に乗せたユニークなスタイルで撮影に臨み、どこか掴みどころのないクールな表情と相まって、瀬尾の偏屈で個性的なキャラクター性を印象づけている。
背中合わせに座る杏奈と瀬尾の姿から、価値観も性格も正反対でちぐはぐな2人の関係性もうかがえる、本作らしいポップなビジュアルが完成した。さらに、ポスターをよく見ると、なにやら窓からこっそりこちらを覗くキャラクターの姿が。このキャラクターは一体何者なのか。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月14日より毎週火曜22時放送。