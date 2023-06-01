中田英寿、週刊漫画40年間欠かさず毎週読む！イタリア時代も日本から「毎週送ってもらって」 『ブルーロック』作者と対談

中田英寿、週刊漫画40年間欠かさず毎週読む！イタリア時代も日本から「毎週送ってもらって」 『ブルーロック』作者と対談