ダンスボーカルグループ「DA PUMP」で「SHINOBU」として活動し、現在は地元・沖縄県で民宿を経営している宮良忍さん（46）の公開した最新ショットに多くの反響が寄せられている。

【映像】美人妻との家族ショット（複数カット）

1997年にDA PUMPの初期メンバーとしてデビューし、1998年から5年連続でNHK紅白歌合戦に出場、連続テレビ小説「ちゅらさん」にも出演した宮良さん。2006年にグループを脱退、芸能界を引退したが、2025年3月18日には元メンバー「YUKINARI」こと玉城幸也さんと一緒に写る「DA PUMP」との再会ショットを投稿して話題になった。

引退後は、2011年から沖縄県小浜島で民宿を始め、2016年には一般女性と結婚。9歳の長男・青明くん、7歳の次男・円瑠くんを育て、家族との仲むつまじい様子もInstagramで紹介している。

沖縄での民宿経営が節目を迎え家族ショット公開

6月15日の投稿では、「6月15日、民宿を始めて14周年。ステキなゲストの皆様に感謝です。島も宿も船も宮良ファミリーも、今後とも、よろしくお願いします。15周年は何かイベントしたいなぁ〜、なんて、思ったりもしてます」と節目を迎えた感謝をつづり、家族ショットを公開。

この投稿には、「DA PUMP」のISSAが「いいね！」をつけて祝福したほか、ファンからも「おめでとう〜。続いてるねぇ」「来年はDA PUMPの30周年と民宿の15周年が同時なのですね。」「ステキな家族写真ですね」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）