『スクリーム7』シドニーが“母親”に、愛娘守るため再びゴーストフェイスと対決 特別映像&場面写真解禁
人気ホラーシリーズ最新作『スクリーム7』（6月19日公開）の特別映像と場面写真が解禁された。映像では、シリーズの主人公シドニー・プレスコットが“母親”となった新たな姿が描かれ、再び殺人鬼ゴーストフェイスとの因縁の対決に挑むことが明らかになった。
【動画】『スクリーム7』特別映像＜シドニーの軌跡＞
1996年公開の第1作『スクリーム』は、ホラーの要素と犯人考察型サスペンスを融合させた作品として世界的なヒットを記録。最新作では、『スクリーム』『スクリーム2』『スクリーム4：ネクスト・ジェネレーション』で脚本を手がけたケヴィン・ウィリアムソンが監督としてシリーズに復帰し、オリジナルキャストも再集結した。
さらにAIを取り入れた新たなサスペンス要素も加わり、今年2月に公開された全米ではシリーズ史上最高のオープニング興収を記録。第1作を上回る大ヒットとなっている。
今回解禁された特別映像には、長年シドニーを演じてきたネーヴ・キャンベルとウィリアムソン監督が登場。殺人鬼ゴーストフェイスによる幾多の惨劇を経て“母親”となったシドニーが、新たな脅威にどう立ち向かうのか、過去シリーズの映像とともに、シドニーの歩みと本作の見どころを語っている。
ウィリアムソン監督は「シドニーはこの作品で中心的な人物だ」と語り、「今作では違う面を見せてくれる。母親の一面だ」とコメント。多くの仲間を殺人鬼に奪われるという、数々の惨劇をくぐり抜けてきたシドニーについて、「さらなる絶望が彼女を襲う」と新たな試練を示唆した。
一方、ネーヴ・キャンベルは「彼女は家族を持ち、穏やかな生活を送っている」と説明しながらも、「でも続くはずもなく」と再び悪夢が訪れることを明かしている。
映像には、電話越しに「この時を待ち続けてきた」と告げるゴーストフェイスの姿や、「すべてが始まったとき、娘と同じ歳だったな」と不気味に語りかけるシーンも収録。シドニーが「あの子が危ない」と愛する娘を守ろうとする姿も映し出され、シリーズファンにはたまらない内容となっている。
あわせて解禁された場面写真では、テレビ番組に出演するシドニーと、過去シリーズからのおなじみのキャラクターであるゲイル・ウェザーズ（コートニー・コックス）の姿を公開。さらに、警察官でシドニーの夫でもあるマーク（ジョエル・マクヘイル）と緊張した表情を見せるシドニー、危険が迫っていることを知らずにベッドでくつろぐ娘のテイタム（イザベル・メイ）、そして暗闇にたたずむゴーストフェイスの姿も収められている。
数々の惨劇を生き延び、“母親”となったシドニー。果たして彼女はゴーストフェイスの魔の手から愛する娘を守り抜くことができるのか。シリーズの原点へとつながる新たな物語に注目が集まる。
（C）2026 PARAMOUNT PICTURES.
GHOST FACE IS A REGISTERED TRADEMARK OF FUN WORLD DIV., EASTER UNLIMITED, INC. （C）1999. ALL RIGHTS RESERVED.
【動画】『スクリーム7』特別映像＜シドニーの軌跡＞
1996年公開の第1作『スクリーム』は、ホラーの要素と犯人考察型サスペンスを融合させた作品として世界的なヒットを記録。最新作では、『スクリーム』『スクリーム2』『スクリーム4：ネクスト・ジェネレーション』で脚本を手がけたケヴィン・ウィリアムソンが監督としてシリーズに復帰し、オリジナルキャストも再集結した。
今回解禁された特別映像には、長年シドニーを演じてきたネーヴ・キャンベルとウィリアムソン監督が登場。殺人鬼ゴーストフェイスによる幾多の惨劇を経て“母親”となったシドニーが、新たな脅威にどう立ち向かうのか、過去シリーズの映像とともに、シドニーの歩みと本作の見どころを語っている。
ウィリアムソン監督は「シドニーはこの作品で中心的な人物だ」と語り、「今作では違う面を見せてくれる。母親の一面だ」とコメント。多くの仲間を殺人鬼に奪われるという、数々の惨劇をくぐり抜けてきたシドニーについて、「さらなる絶望が彼女を襲う」と新たな試練を示唆した。
一方、ネーヴ・キャンベルは「彼女は家族を持ち、穏やかな生活を送っている」と説明しながらも、「でも続くはずもなく」と再び悪夢が訪れることを明かしている。
映像には、電話越しに「この時を待ち続けてきた」と告げるゴーストフェイスの姿や、「すべてが始まったとき、娘と同じ歳だったな」と不気味に語りかけるシーンも収録。シドニーが「あの子が危ない」と愛する娘を守ろうとする姿も映し出され、シリーズファンにはたまらない内容となっている。
あわせて解禁された場面写真では、テレビ番組に出演するシドニーと、過去シリーズからのおなじみのキャラクターであるゲイル・ウェザーズ（コートニー・コックス）の姿を公開。さらに、警察官でシドニーの夫でもあるマーク（ジョエル・マクヘイル）と緊張した表情を見せるシドニー、危険が迫っていることを知らずにベッドでくつろぐ娘のテイタム（イザベル・メイ）、そして暗闇にたたずむゴーストフェイスの姿も収められている。
数々の惨劇を生き延び、“母親”となったシドニー。果たして彼女はゴーストフェイスの魔の手から愛する娘を守り抜くことができるのか。シリーズの原点へとつながる新たな物語に注目が集まる。
（C）2026 PARAMOUNT PICTURES.
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