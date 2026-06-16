最上級「BEV＋3列SUV」の実力とは

レクサスは2026年5月7日、同ブランド初となる3列シートを採用した最上級BEV（バッテリーEV：電気自動車）の新型SUV「TZ」を世界初公開しました。

日本国内での発売は、2026年冬頃を予定しています。

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日本市場で多人数向け大型乗用車といえば、トヨタ「アルファード／ヴェルファイア」やホンダ「オデッセイ」、日産「エルグランド」などの3列シートミニバンが主流です。

しかし海外の先進国市場では、富裕層の多人数移動ニーズを担う存在として、大型SUVが高い支持を集めています。

単なる移動手段ではなく、ステータス性やデザイン性も重視されることもあってか、大型SUVがミニバンに代わる選択肢として定着しており、新型TZもこうしたグローバル需要を見据えて開発されたモデルと考えられます。

新型TZのボディサイズは全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mm、ホイールベース3050mm。車内は「ドライビングラウンジ」をコンセプトに設計され、すべての乗員が快適に過ごせる空間づくりが追求されています。

一般的にBEVは、大容量バッテリーを床下へ配置することでフラットな床面を実現しやすく、多人数乗車モデルとの相性に優れています。

新型TZもその特徴を活かし、3列シートでもゆとりある室内空間を確保しました。

システム最高出力300kW（407.8PS）のモーターによる力強い走りと、エンジンを持たないBEVならではの静粛性を両立している点も特徴です。

移動中の快適性を重視した設計は、家族での長距離移動はもちろん、VIP送迎といった用途にも適しています。

一般に3列シート車では、後席乗員がリアタイヤの直上に座ることから、ロードノイズや乗り心地の面で不利になりやすい傾向があります。

新型TZでは、新開発のBEV向けプラットフォームによる高い遮音性に加え、駆動力制御システム「DIRECT4」や前後の揺れを抑える「リアコンフォート」モードなど、緻密なモーター制御技術を駆使することで快適性を向上。

従来のミニバンとは一線を画す、走りの上質さと快適性の両立を図っています。

さらに注目したいのが取り回し性能です。

全長5.1m、全幅約2mという堂々たるサイズでありながら、後輪操舵システム「DRS」装着車の最小回転半径は5.4mを実現しました。

非装着車の5.8mと比べて大きな差があり、このクラスの大型SUVとしては優れた数値です。日本の狭い路地や駐車場でも日常使いしやすい実用性が確保されている点は、ライバルに対する大きなアドバンテージとなるでしょう。

現在、3列シートを備えたラグジュアリーBEV SUV市場では、高いデジタル空間と極上の乗り心地のメルセデス・ベンツ「EQS SUV」や、サステナブルな高級感を前面に押し出したボルボ「EX90」、そして、先進性で先行するテスラ「モデルX」などが存在感を高めています。

新型TZはそうしたライバルに対し、日本らしいおもてなしの思想を取り入れたインテリアや快適性で差別化を図ります。

大開口の薄型可動パノラマルーフや伝統技術を活用した竹材加飾など、レクサスらしい世界観も特徴です。

さらにリサイクル素材を積極的に採用することで、環境意識の高いユーザーへの訴求も強めています。

なおバッテリー容量は日本仕様の暫定値で95.82kWhで、航続距離は約620kmと発表されています。

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3列シートによる実用性と、レクサスが培ってきた快適性や上質さを融合した、新たなフラッグシップモデルとして登場するレクサス新型TZ。

価格は現時点で公表されていませんが、その内容を考えればレクサスの最上級SUVにふさわしい高価格帯になることは間違いないでしょう。

ミニバンが主流の日本市場において、3列シートのラグジュアリーBEV SUVという新たな選択肢がどこまで支持を集めるのか、2026年冬の国内導入に期待が高まります。