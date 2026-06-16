「なんて酷い試合だ」「臆病で弱々しい」格下相手に勝利を逃したウルグアイに母国メディアは辛辣「屈辱を味わった」【W杯】
現地６月15日に開催された北中米ワールドカップのグループH第１節で、南米の強豪ウルグアイ代表がサウジアラビア代表と対戦した。
序盤からゲームを支配したウルグアイだったが、得点を奪えずにいると、41分に先制点を献上。CKからアブドゥレラー・アル・アムリにヘディングシュートを叩き込まれた。
後半に入って攻勢を強めるものの、相手の堅守を前にゴールが遠い。それでも80分にマクシ・アラウホがこぼれ球を押し込んで意地の同点弾を奪取。１−１のドローに持ち込んだ。
それでも“格下”相手に勝利を逃したウルグアイに母国メディアは手厳しい。『la diaria』は、「なんて酷い試合だ」と不満を露わにする。
「サウジアラビアと１−１の引き分け。精彩を欠いた前半の後、後半はよりシンプルな戦術に切り替え、猛攻を仕掛けたが、何度も阻まれ、グループ首位に立つための勝利を逃した」
一方、『EL OBSERVADOR』は次のように批判している。
「制限的で、抑制的で、慎重。臆病で、弱々しく、無害。それがウルグアイの2026年ワールドカップでの旅の始まりだった。サウジアラビア相手に勝点２を落とすという屈辱を味わった」
ウルグアイは次節、21日にカーボベルデと激突。立て直せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤からゲームを支配したウルグアイだったが、得点を奪えずにいると、41分に先制点を献上。CKからアブドゥレラー・アル・アムリにヘディングシュートを叩き込まれた。
後半に入って攻勢を強めるものの、相手の堅守を前にゴールが遠い。それでも80分にマクシ・アラウホがこぼれ球を押し込んで意地の同点弾を奪取。１−１のドローに持ち込んだ。
それでも“格下”相手に勝利を逃したウルグアイに母国メディアは手厳しい。『la diaria』は、「なんて酷い試合だ」と不満を露わにする。
一方、『EL OBSERVADOR』は次のように批判している。
「制限的で、抑制的で、慎重。臆病で、弱々しく、無害。それがウルグアイの2026年ワールドカップでの旅の始まりだった。サウジアラビア相手に勝点２を落とすという屈辱を味わった」
ウルグアイは次節、21日にカーボベルデと激突。立て直せるか。
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