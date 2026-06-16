「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）

サマーマイルシリーズの開幕戦。データ班がプッシュするのはベラジオボンドだ。前走のマイラーズＣでは勝ち馬から０秒１差の３着に好走。充実一途の５歳馬が初タイトル奪取を目指す。また、６歳にしてオープン入りしたスイープアワーズは父ディープインパクト、母スイープトウショウという良血馬。こちらも重賞初制覇へ強い意気込みを示す。

遅咲きの素質馬が重賞戦線に名乗りを上げる。前走でオープン入りを決めたスイープアワーズが６歳にして重賞に初挑戦する。その前走は前半３Ｆ３４秒８のスロー。残り３Ｆからは１１秒台が続く究極の上がり勝負だったが、メンバー最速の３Ｆ３２秒９の末脚を繰り出して、豪快に最後方から見事に差し切ってみせた。転厩３戦目で勝利に導いた宮地師も「いい勝ちっぷりだった」と目を細める。

この中間も好気配をキープ。１週前追い切りは国分優を背に、栗東坂路で４Ｆ５２秒５−３７秒６−１２秒４をマーク。終始馬なりでリラックスしながらも、自らハミを取りパワフルに登坂してみせた。指揮官は「いい状態で戻ってきて、坂路のしまいもしっかりと伸びてきた」とうなずく。転厩当初はわがままなところを見せたというが、我慢することを教えて少しずつ変化が表れた。「体のポテンシャルにメンタルがマッチしてきて、走りにがむしゃらさがなくなってきた」と変化を感じ取る。

偉大な父のラスト世代は、既に６頭中４頭が現役登録を抹消。ディープモンスターが海外で重賞を勝利し、産駒の連続重賞勝利はサンデーサイレンスに並ぶ１７年に伸びたが、国内ではまだ未勝利。「今までは最後方からで流れに左右されたけど、ポジションが取れるようになってきた。ファンの多い血統だし、メンバーは強くなるけど、ここでもいい結果がほしい」とトレーナーは勝利を渇望する。血のロマンは途絶えない。夢の続きを見せる。