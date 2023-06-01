菅田将暉「約3年ぶりのラジオ」 6.22放送『オールナイトニッポンGOLD』でパーソナリティに！
6月22日22時より一夜限りの特別番組『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）が生放送。菅田が3年4ヵ月ぶりに「オールナイトニッポン」パーソナリティを担当する。
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俳優としてさまざまな作品で活躍を続ける菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティを担当した。
今回は2023年2月に『オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン55時間スペシャル』で『菅田将暉のオールナイトニッポン』が復活して以来、3年4ヵ月ぶりにパーソナリティとなる。
番組では、レギュラー時代のコーナーも実施予定。また、菅田は、6月13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Grand Ceremonyの司会も担当しており、番組では当日の裏話もたっぷりと届ける予定だ。
菅田は「約3年ぶりのラジオ。がんばります ＃菅田将暉ANNG」とコメントしている。
『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』は、ニッポン放送にて6月22日22時放送。
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俳優としてさまざまな作品で活躍を続ける菅田は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティを担当した。
今回は2023年2月に『オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン55時間スペシャル』で『菅田将暉のオールナイトニッポン』が復活して以来、3年4ヵ月ぶりにパーソナリティとなる。
菅田は「約3年ぶりのラジオ。がんばります ＃菅田将暉ANNG」とコメントしている。
『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』は、ニッポン放送にて6月22日22時放送。