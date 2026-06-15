新作夏アニメ、勘違いお仕事ファンタジーをABEMA無料独占配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作夏アニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』を６月24日（水）から毎週水曜日夜10時30分より地上波１週間先行・無料独占配信する。
『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』は、「小説家になろう」「カクヨム」にて連載され、「TOブックス」より書籍化されている、あてきちによるライトノベルを原作としたファンタジー作品。本作では、乙女ゲームのヒロイン兼、世界を滅亡から救う“聖女”として転生した少女・メロディが自身の運命に気づかないまま“世界一素敵なメイド”を目指し、聖女の力をすべてメイド業務に捧げてしまう姿が描かれる。聖女不在となったことで予測不能になっていく世界の運命や無自覚ヒロインによる勘違いから巻き起こるドタバタ劇など独創的な物語が人気を博し、2026年７月よりスタートするTVアニメにも注目が集まっている。
このたびABEMAにて、『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』の地上波１週間先行・無料独占配信が決定。地上波放送から１週間先駆け、６月24日（水）から毎週水曜日夜10時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話の無料放送を実施。また、放送１週間後の毎週水曜日夜10時より１週間、地上波放送回を無料独占配信する。
(C) あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会
『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』は、「小説家になろう」「カクヨム」にて連載され、「TOブックス」より書籍化されている、あてきちによるライトノベルを原作としたファンタジー作品。本作では、乙女ゲームのヒロイン兼、世界を滅亡から救う“聖女”として転生した少女・メロディが自身の運命に気づかないまま“世界一素敵なメイド”を目指し、聖女の力をすべてメイド業務に捧げてしまう姿が描かれる。聖女不在となったことで予測不能になっていく世界の運命や無自覚ヒロインによる勘違いから巻き起こるドタバタ劇など独創的な物語が人気を博し、2026年７月よりスタートするTVアニメにも注目が集まっている。
(C) あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会