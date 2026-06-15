SixTONESがギネス認定 アリーナツアー最終公演でサプライズ発表＆メンバーに認定証を贈呈
6人組グループ・SixTONESが14日、「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」(1ヶ月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）においてギネス世界記録として認定されたことが正式発表された。（※正式認定日は2026年6月12日）
【写真】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES
全50公演を駆け抜けたSixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』最終公演（沖縄サントリーアリーナ）のMC内でSixTONESメンバーへギネス世界記録認定がサプライズ発表されると、客席からは大きな歓声が沸き起こり、メンバーには認定証が贈呈された。
本記録は、デビュー“6”周年を記念しリリースしたベストアルバム『MILESixTONES-Best Tracks-』（2026年1月21日発売）のプロモーションとして行われた全国47都道府県をメンバーが行脚したリリースキャンペーン『参る！SixTONES』、デビュー”6”周年記念日（2026年1月22日）に行った多数のテレビ・ラジオ生出演を含め音楽番組・バラエティ番組等、SixTONES史上過去最大規模となるメディア露出を展開し、達成となった。
今週17日よりこれまでのクリエイティブを保管した倉庫見学会『SixTONES STock』を東京・大阪にて開催（東京：Ginza Sony Park 6月17日〜8月23日/大阪：ATCギャラリー10月21日〜12月27日 ※休園日あり）。
また今秋には初のスタジアムツアー SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』(味の素スタジアム 9月19、20日／ヤンマースタジアム長居 11月7、8日／日産スタジアム 11月21、22日)も決定しており、アニバーサリーイヤーを最高の熱量で駆け抜けていく。
■ギネス世界記録認定内容
記録名：「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」（1ヶ月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）
認定日：2026年6月12日
記録数値：230回 (2026年1月1日〜1月31日)
認定機関：Guinness World Records
全50公演を駆け抜けたSixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』最終公演（沖縄サントリーアリーナ）のMC内でSixTONESメンバーへギネス世界記録認定がサプライズ発表されると、客席からは大きな歓声が沸き起こり、メンバーには認定証が贈呈された。
本記録は、デビュー“6”周年を記念しリリースしたベストアルバム『MILESixTONES-Best Tracks-』（2026年1月21日発売）のプロモーションとして行われた全国47都道府県をメンバーが行脚したリリースキャンペーン『参る！SixTONES』、デビュー”6”周年記念日（2026年1月22日）に行った多数のテレビ・ラジオ生出演を含め音楽番組・バラエティ番組等、SixTONES史上過去最大規模となるメディア露出を展開し、達成となった。
今週17日よりこれまでのクリエイティブを保管した倉庫見学会『SixTONES STock』を東京・大阪にて開催（東京：Ginza Sony Park 6月17日〜8月23日/大阪：ATCギャラリー10月21日〜12月27日 ※休園日あり）。
また今秋には初のスタジアムツアー SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』(味の素スタジアム 9月19、20日／ヤンマースタジアム長居 11月7、8日／日産スタジアム 11月21、22日)も決定しており、アニバーサリーイヤーを最高の熱量で駆け抜けていく。
■ギネス世界記録認定内容
記録名：「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」（1ヶ月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）
認定日：2026年6月12日
記録数値：230回 (2026年1月1日〜1月31日)
認定機関：Guinness World Records