『プラダを着た悪魔2』興収50億円突破 2026年実写映画で初の大台達成 1＆2イッキ見上映も決定
5月1日より公開中の映画『プラダを着た悪魔2』の国内累計興行収入が50億円を突破したことが明らかになった。
【動画】『プラダを着た悪魔２』本予告映像
6月15日時点での興行成績は、興行収入50億3836万9100円、観客動員334万7205人。公開から7週目を迎えた現在も週末興行ランキング上位を維持しており、公開から1ヶ月以上が経過した後も勢いの衰えない異例のロングランヒットとなっている。
興行収入50億円突破は、2026年公開の実写映画としては洋画・邦画を通じて初の快挙。また、今年公開された全映画作品の中でも、映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に続く3作品目の大台到達となった。
これを記念して、2006年公開の『プラダを着た悪魔』（上映時間1時間50分）と『プラダを着た悪魔2』（同1時間59分）を連続上映する「大ヒット記念イッキ見上映」の開催が決定。6月19日から全国52劇場で、6月26日からは4劇場で期間限定上映される（※途中休憩あり）。
ファッション、キャリア、人間関係といった普遍的なテーマを描き、世代を超えて支持を集める『プラダを着た悪魔』シリーズ。2作あわせて鑑賞することで、キャラクターたちの成長や変化をより深く味わうことができそうだ。実施上映劇場は公式ホームページで確認できる。
【動画】『プラダを着た悪魔２』本予告映像
6月15日時点での興行成績は、興行収入50億3836万9100円、観客動員334万7205人。公開から7週目を迎えた現在も週末興行ランキング上位を維持しており、公開から1ヶ月以上が経過した後も勢いの衰えない異例のロングランヒットとなっている。
興行収入50億円突破は、2026年公開の実写映画としては洋画・邦画を通じて初の快挙。また、今年公開された全映画作品の中でも、映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に続く3作品目の大台到達となった。
ファッション、キャリア、人間関係といった普遍的なテーマを描き、世代を超えて支持を集める『プラダを着た悪魔』シリーズ。2作あわせて鑑賞することで、キャラクターたちの成長や変化をより深く味わうことができそうだ。実施上映劇場は公式ホームページで確認できる。