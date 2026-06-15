【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻】 6月18日発売 価格： 【通常版】770円 【特装版】2,200円

「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻書影

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小学館は、6月18日に発売する「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻の書影を公開した。

第22巻には、黄色い蝶に手を伸ばす猫猫の表情が印象的なイラストが使用されている。マンガの名シーンなどを使った4種のマスキングテープ付きの特装版も同時発売される。価格は通常版が770円、特装版が2,200円。

【あらすじ】

夜の都に現れた見世物の一座。そこにいる白い髪、赤い目をした“仙女”が人の心を読み、金を生み出し、不老不死の薬を作るという。噂を確かめるべく義兄・羅半と猫猫は見世物に向かったが……！ 一方、皇弟として人前に出るようになった壬氏から猫猫へ文が届いた。その内容とは…!?

「薬屋のひとりごと」×「COSMOS」同時発売コラボ書店フェア

（C）日向夏・しのとうこ／イマジカインフォス （C）倉田三ノ路／小学館 （C）田村隆平／小学館

さらに、同日に「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第22巻と「COSMOS」第9巻が発売されることを記念して、いずれかのコミックスを1冊買うごとに1種「描き下ろしコラボカード」がもらえるフェアが全国の対象書店で開催される。フェアは6月18日からで、カードがなくなり次第終了する。

「描き下ろしコラボカード」は全4種。スマホケースにも入れられるサイズで、田村隆平氏が「薬屋のひとりごと」の猫猫と壬氏を、倉田三ノ路氏が「COSMOS」の燐と水森を描いている。田村氏描き下ろしカードはメタリック、倉田氏描き下ろしカードは和紙のような風合いになっており、それぞれの世界観に合わせたカードになっている。

参加店舗の詳細は、以下のPDFファイルを参照してほしい。

□フェア参加書店

「COSMOS」第9巻

「COSMOS」第9巻の書影

【「COSMOS」第9巻あらすじ】

ロナ強奪のため、ヘルツシュプルング監獄に急襲をかける「笛吹き男」グループ。その先頭に立つのはソプラノの父・鉄 楽人!? サニーが奮闘する中、状況は二転三転して…

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