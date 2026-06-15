セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer.

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、パステルカラーバージョンの『くまのプーさん』マスコットが登場！

「プー」と100エーカーの森に住む仲間たちがラインナップされます。

淡い色合いがかわいらしく、バッグなどにつけて持ち歩きしやすいサイズ感も魅力的。

ふわふわの触り心地にも癒やされるディズニープライズです☆

プー

両手を広げた「プー」のマスコット。

パステルピンクのお洋服がとってもお似合いです☆

ピグレット

「ピグレット」もパステルカラーで表現。

トレードマークでもあるピンと立った大きな耳がチャーミング！

ティガー

「ティガー」のマスコットもラインナップ。

にっこりと微笑んだ優しい表情が印象的です。

イーヨー

「イーヨー」をデザインしたパステルカラーのマスコット。

体を丸めてちょこんとお座りした姿が愛らしさ満点です☆

ふんわりと優しいカラーに仕上げられた「プー」たちのマスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100エーカーの森に住む仲間たち！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer. appeared first on Dtimes.