100エーカーの森に住む仲間たち！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer.
登場時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約7×7×10cm
種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、パステルカラーバージョンの『くまのプーさん』マスコットが登場！
「プー」と100エーカーの森に住む仲間たちがラインナップされます。
淡い色合いがかわいらしく、バッグなどにつけて持ち歩きしやすいサイズ感も魅力的。
ふわふわの触り心地にも癒やされるディズニープライズです☆
プー
両手を広げた「プー」のマスコット。
パステルピンクのお洋服がとってもお似合いです☆
ピグレット
「ピグレット」もパステルカラーで表現。
トレードマークでもあるピンと立った大きな耳がチャーミング！
ティガー
「ティガー」のマスコットもラインナップ。
にっこりと微笑んだ優しい表情が印象的です。
イーヨー
「イーヨー」をデザインしたパステルカラーのマスコット。
体を丸めてちょこんとお座りした姿が愛らしさ満点です☆
ふんわりと優しいカラーに仕上げられた「プー」たちのマスコット。
セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット パステルカラーVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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