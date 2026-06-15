くまのプーさん　マスコット　パステルカラーVer.

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セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』　マスコット　パステルカラーVer.を紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』　マスコット　パステルカラーVer.

 

 

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

セガプライズから、パステルカラーバージョンの『くまのプーさん』マスコットが登場！

「プー」と100エーカーの森に住む仲間たちがラインナップされます。

淡い色合いがかわいらしく、バッグなどにつけて持ち歩きしやすいサイズ感も魅力的。

ふわふわの触り心地にも癒やされるディズニープライズです☆

 

プー

 

両手を広げた「プー」のマスコット。

パステルピンクのお洋服がとってもお似合いです☆

 

ピグレット

 

「ピグレット」もパステルカラーで表現。

トレードマークでもあるピンと立った大きな耳がチャーミング！

 

ティガー

 

「ティガー」のマスコットもラインナップ。

にっこりと微笑んだ優しい表情が印象的です。

 

イーヨー

 

「イーヨー」をデザインしたパステルカラーのマスコット。

体を丸めてちょこんとお座りした姿が愛らしさ満点です☆

 

ふんわりと優しいカラーに仕上げられた「プー」たちのマスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』　マスコット　パステルカラーVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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