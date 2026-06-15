今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月15日（月）〜6月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、熱意はあるけれど体力がついていかなくてもどかしい気持ちになりそう。今はそれをやるべきタイミングではないのかも。このような時期は受け身でいて、気が乗ったら行動するくらいが◎
★ワンポイントアドバイス★
家族の手伝いをすると◎ 生活環境が良くなり、あなたのためになることもありそうです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、熱意はあるけれど体力がついていかなくてもどかしい気持ちになりそう。今はそれをやるべきタイミングではないのかも。このような時期は受け身でいて、気が乗ったら行動するくらいが◎
家族の手伝いをすると◎ 生活環境が良くなり、あなたのためになることもありそうです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
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