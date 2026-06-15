通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物7％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.16 6.20 6.75 7.46
1MO 6.82 5.24 6.23 6.15
3MO 7.64 5.27 6.63 6.31
6MO 8.28 5.56 7.20 6.76
9MO 8.45 5.80 7.53 6.98
1YR 8.65 6.25 7.87 7.24
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.45 9.15 7.45
1MO 6.55 8.13 6.46
3MO 7.14 8.20 6.44
6MO 7.88 8.67 6.79
9MO 8.23 8.85 6.93
1YR 8.49 9.11 7.17
東京時間10:22現在 参考値
今日、明日の日銀、明日、明後日の米FOMCなどを受けて、少しだけ警戒感見られる高値
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今日、明日の日銀、明日、明後日の米FOMCなどを受けて、少しだけ警戒感見られる高値