　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.16　6.20　6.75　7.46
1MO　6.82　5.24　6.23　6.15
3MO　7.64　5.27　6.63　6.31
6MO　8.28　5.56　7.20　6.76
9MO　8.45　5.80　7.53　6.98
1YR　8.65　6.25　7.87　7.24

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.45　9.15　7.45
1MO　6.55　8.13　6.46
3MO　7.14　8.20　6.44
6MO　7.88　8.67　6.79
9MO　8.23　8.85　6.93
1YR　8.49　9.11　7.17
東京時間10:22現在　参考値

今日、明日の日銀、明日、明後日の米FOMCなどを受けて、少しだけ警戒感見られる高値