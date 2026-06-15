FRUITS ZIPPER、チェック柄の和装姿でかき氷屋の看板娘に！チョコかき氷やバナナチョコを幸せそうに楽しむ

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FRUITS ZIPPERが、明治「NEW OKASHI PROJECT」の旗振り役として、3年目の活動を開始。このたび、WEBCM『meiji♡FRUITS ZIPPER～チョコかき氷はじめました～』が公開された。

■「チョコっとおいしく涼みましょ」

特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）を、お菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」。この夏の企画テーマは“チョコかき氷”。最高気温40度以上の日の名称が「酷暑日」に決定されるなど、2026年も厳しい暑さが予想されるなか、明治のチョコレートを使った“チョコかき氷”を通じて、暑い夏を楽しく、おいしく涼める時間を届ける。

公開されたWEBCM『meiji♡FRUITS ZIPPER～チョコかき氷はじめました～』では、チェック柄のメンバーカラーの和装に身を包んだFRUITS ZIPPERのメンバーが、かき氷屋の看板娘として登場。「チョコかき氷、はじめました」と視聴者に呼びかけ、「チョコっとおいしく涼みましょ」というメッセージとともに、明治のお菓子をトッピングしたチョコかき氷やバナナチョコを、幸せそうに楽しむ様子を描いている。

◎WEBCMストーリー

夏の訪れを感じさせる蝉の鳴き声とともに「チョコかき氷はじめました」と書かれたのれんが登場。チェック柄のメンバーカラーの和装に身を包んだFRUITS ZIPPERの「チョコかき氷はじめました」という声に合わせて、のれんが開く。

続いて、真中まながミルクチョコレートを片手に「皆さ～ん！ 夏、楽しんでますか～!?」と呼びかける。縁側には、明治のお菓子やチョコかき氷、バナナチョコを手にした和装姿のメンバー7人が、かき氷屋の看板娘として勢揃い。「私たちとチョ～サイコーに楽しもう～～！ 明治のチョコでチョコかき氷いかがですか？」と語りかける。

そして、「チョコっとおいしく涼みましょ」というナレーションに合わせて、明治のお菓子をトッピングした様々なチョコかき氷やバナナチョコが登場。最後は、メンバーそれぞれがチョコかき氷やバナナチョコを味わい、幸せそうな表情を浮かべる様子が映し出される。

■FRUITS ZIPPERがおすすめのチョコかき氷を紹介

SNSでは、かき氷屋の看板娘であるFRUITS ZIPPERのメンバーが、のれんをくぐった視聴者を出迎え、それぞれオススメのチョコかき氷を紹介する縦型ショート動画を、約2ヵ月間にわたり順次14本公開する。今回のWEBCM公開に伴い、1本目として真中が登場する縦型ショート動画が公開となった。

動画は、のれんをくぐると真中が「お、いらっしゃい！」と手を振りながら、チョコかき氷を片手に出迎えるシーンからスタート。「暑い夏こそ元気だしていかないと！ 明治のチョコで、チョコかき氷いかがですか？」と、元気いっぱいに接客する。

続いて、「私のオススメは、スカイブルーベリーチョコかき氷！ ホワイトチョコにヨーグルトが混ざってて、さっぱり美味しいの！」と、オススメのチョコかき氷とおいしさのポイントを紹介。

最後は、スカイブルーベリーチョコかき氷を頬張った真中が「うまぁ～」としみじみ味わい、幸せそうな表情を浮かべる。

■期間限定コラボメニューを販売

2026年で「明治おかし大使」として3年目を迎えるFRUITS ZIPPERが、初めてカフェのコラボメニューを監修。ASOBISYSTEMが運営する「CARBON COFFEE」の協力のもと、7月13日から8月16日まで、東京・大阪・福岡の3店舗で期間限定コラボメニューを販売する。

WEBCMの世界観と連動した特別な店内装飾や、オリジナルステッカーのプレゼントも実施される予定。

■関連リンク

FRUITS ZIPPER OFFICIAL SITE

https://fruitszipper.asobisystem.com/