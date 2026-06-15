6月15日 発売 価格： 220円（サラサクリップ 0.5） 2,420円（サラサグランド 0.5）

ゼブラは、「ムーミン」デザインのジェルボールペン「サラサクリップ0.5」及び「サラサグランド 0.5」を6月15日に数量限定で発売する。価格は「サラサクリップ0.5」が220円で、4本セットは880円。「サラサグランド 0.5」は2,420円となる。

「ムーミン」デザインの「サラサ」は2024年にも発売されているが、今回は第2弾として新たなボディカラー、絵柄をラインナップ。「サラサクリップ0.5」では絵柄がニョロニョロで軸色がレモンイエローのものをはじめ、それぞれスナフキン＋ミルクブルー、ムーミンファミリー＋ライトグレー、ミムラねえさん＋ミルクピンクの4種が販売される。インク色はいずれも黒。

「サラサグランド」は金属製のボディに光沢感のあるホワイトが塗装され、そこにゴールドのラインでキャラクターのイラストが描かれている。絵柄によってインク色が異なり、ニョロニョロは黒、スナフキンはグリーンブラック、ムーミンはブルーグレー、リトルミイはカシスブラックがセットされている。

【サラサクリップ0.5】【サラサグランド 0.5】

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