「ファーム・西地区、ソフトバンク８−２阪神」（１４日、タマホームスタジアム筑後）

好投手から響かせた快音が逆襲への合図だ。阪神・小幡は４打数１安打１打点。先発・上沢に対しても抜群のアプローチを発揮した。

６点を追った四回先頭だ。初球の低め直球をフェンス際まで飛ばした。打球は背走する左翼手の頭を越える三塁打。元山の中前適時打で悠々本塁生還を果たした。「１打席目でいけなかった。真っすぐのタイミングを見ていこうと思って」と狙い球を絞った。初回に空振り三振に倒れた悔しさをバットにぶつけた。

五回１死三塁は右翼深くまで飛ばす犠飛とし、２点目をたたき出した。海を渡った経験もある上沢に対して最低限の仕事で意地を見せた。「（相手が上沢ということは）当然頭に入れて臨んだので」と意識はしていた。

３日の西武戦（甲子園）で敗戦につながる痛恨の“ダブルエラー”を犯し、４日に２軍降格。降格後は無難に守備をこなし、打撃でも現在３試合連続安打中と“らしさ”を発揮しつつある。「今はとにかくレベルアップしたい」。がむしゃらに懸命に、またはい上がってみせる。