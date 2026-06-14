スターダストプロモーションに所属する女性7人組ダンスボーカルグループのMISS MERCY（読み：ミスマーシー）が、今秋、テイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることが決定した。

発表が行なわれたのは、本日6月14日（日）に東京「I‘M A SHOW」にて行われた＜7thワンマンライブ「Be REBORN」＞にて発表された。また7月25日（土）にはフリーイベント＜Be The ???＞を開催することも発表された。

MISS MERCYはスターダストプロモーションのモデル部門に所属する女性タレントから選抜されたメンバーが、およそ4年間のボーカル、ダンスレッスンを経て2022年3月に結成。デビュー曲の「Cinderella」はDa-iCEの工藤大輝が手掛けたことでも話題になった。

メジャーデビュー決定に際して、メンバーのSARAは「ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたMirror（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。」とコメント。

また昨年7月に開催されたワンマンライブで新メンバーとしてグループに加入したKARENは、「MISS MERCYは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。」と喜びを語った。一方でテイチクエンタテインメントのMISS MERCY担当スタッフも「音楽を通してさまざまな表現に挑戦していけることを心から楽しみにしています。」と期待を寄せている。

また、メジャーデビュー発表後には、MISS MERCY公式Instagramの過去のフィード投稿が全て非公開となり、公式YouTubeには謎の白いサムネイルの動画が表示された。なおYouTubeの動画は6月26日（金）から順次公開予定となっている。

■＜MISS MERCY FREE LIVE「Be The ???」＞

日時：2026年7月25日（土）12:00開演

会場：ららぽーと立川立飛 2F イベント広場

※詳細は後日発表いたします。

※施設・店舗等へのお問い合わせはご遠慮下さい。

関連リンク ◆MISS MERCY Official Site

◆MISS MERCY YouTube

◆MISS MERCY Instagram

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