Wリーグ2026－27シーズンの日程が決定…10月31日開幕、サマーキャンプとオールスターは開催見送り

6月12日、Wリーグは「大樹生命Wリーグ 2026－27シーズン」の試合日程が決定したことを発表した。レギュラーシーズンは2026年10月31日に開幕し、2027年3月14日に最終戦が行われる。

Wリーグは2025－26シーズンに続き、「Wリーグプレミア」と「Wリーグフューチャー」の2カテゴリー制で実施される。Wリーグプレミアは、2025－26シーズンの上位7チームとWフューチャーから昇格した1チームの計8チームによる4回戦総当たり方式で、各チーム28試合、全112試合を開催。

Wリーグフューチャーは、2025－26シーズンの下位6チームとWプレミアから自動降格した1チームを加えた計7チームによる4回戦総当たり方式で、各チーム24試合、全84試合が行われる。

なお、現時点では全国1都1道1府20県での試合開催が予定されているが、会場調整中の試合もあるため、開催地の数は今後変更となる可能性がある。試合時間などの詳細については後日発表される。

また、例年レギュラーシーズン開幕前に開催されていたサマーキャンプについては、国際大会に伴う代表活動期間と重複し、多数のチームで選手人数の確保が困難となることから開催を見送ることが決まった。

オールスターについても、2026－27シーズンは開催を見送り。Wリーグは新型コロナウイルス感染症流行前と同様に、シーズン中での開催へ時期を移行する方向で調整しており、2027－28シーズン以降の開催を目指すとしている。

◆▼Wリーグ2026－27シーズン開幕日の対戦カード

富士通 vs デンソー（トッケイセキュリティ平塚総合体育館）



ENEOS vs シャンソン（金岡公園体育館）



トヨタ自動車 vs トヨタ紡織（沖縄サントリーアリーナ）



日立ハイテク vs アイシン（大牟田市総合体育館）



SMBC vs 東京羽田（代々木第2体育館）



広島 vs 三菱電機（SHOWAグループ総合体育館）



山梨QB vs アランマーレ秋田（富士北麓公園体育館）





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