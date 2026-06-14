【ギャバン】『補完捜査 ギャバンの非番』で刹那・琉唯・アミーゴがコスプレ！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『補完捜査 ギャバンの非番』、本日6月14日（日）10時より、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信するのは、テレビシリーズ本編第18話「大切な人」のその後を補完する「極めよ！コスプレ道！」。さらに第19話〜第21話補完捜査のラインナップも公開。テレビシリーズ本編からは分からないカレル局長やアギの秘密が補完捜査で明らかになる。
テレビシリーズ本編第18話での潜入捜査をきっかけに目覚めたギャバン・ブシドーこと、哀哭院 刹那（演：赤羽流河）の ”コスプレ道” が炸裂。さらに刹那の上司である天羽琉唯（演：入山杏奈）、TTFCオリジナルのギャバンとして第14話補完捜査より登場しているギャバン・アミーゴ（声：川澄綾子）まで参戦し、コスプレ道を極めるノンストップな仮装パーティーがはじまる。
3人が着こなす至高のエレガント・ドレス！ 哀哭院 刹那はクールなイメージを覆す弾けた騎士に！？ 天羽琉唯は絶対的な美と抗えないカリスマ性で思わずひれ伏したくたくなる威厳を放つ。ギャバン・アミーゴは次元を超越する面妖なお姫様に？ 暴走するパッションの果てに行きついた ”衝撃の正装” とは！？ ぜひお見逃しなく。
そして、第19〜第21話補完捜査までのラインナップも公開。カレル・コム・ウィギレス局長の誰も知らない秘密が明らかになる第19話補完捜査「極秘潜入！カレルの執務室！」、ギャバンたちをサポートする自律型AIアシスタント、アギ（演：有坂心花）の誕生秘話を描く第20話補完捜査「AGI 誕生の日」など、今後も見逃せないエピソードが続々登場する。
＞＞＞補完捜査 ギャバンの非番場面カットをチェック！（写真10点）
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
3人が着こなす至高のエレガント・ドレス！ 哀哭院 刹那はクールなイメージを覆す弾けた騎士に！？ 天羽琉唯は絶対的な美と抗えないカリスマ性で思わずひれ伏したくたくなる威厳を放つ。ギャバン・アミーゴは次元を超越する面妖なお姫様に？ 暴走するパッションの果てに行きついた ”衝撃の正装” とは！？ ぜひお見逃しなく。
そして、第19〜第21話補完捜査までのラインナップも公開。カレル・コム・ウィギレス局長の誰も知らない秘密が明らかになる第19話補完捜査「極秘潜入！カレルの執務室！」、ギャバンたちをサポートする自律型AIアシスタント、アギ（演：有坂心花）の誕生秘話を描く第20話補完捜査「AGI 誕生の日」など、今後も見逃せないエピソードが続々登場する。
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