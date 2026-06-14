プロレスファン必見の貴重映像が続々！『くりぃむナンタラ』クイズイベント大盛況 引退迫る上田、撤回たくらむ有田
テレビ朝日系『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 後11：45）のイベント「6.11新日本プロレスクイズ！間違えたら即ファン引退SP後楽園ホール大会」が11日、東京・後楽園ホールで行われた。当時の貴重映像とともに、回答者たちが「ファン引退」を回避するために奮闘した。
【写真たくさん】棚橋本人で「猪木問答」プロレスファンの心をくすぐる演出が続々！
イベント開始直前、実況を担当する野上慎平アナが「ワールドカップが開幕する前夜。この場所には、いやこの場所にこそ、絶対に負けられない戦いがある！」と熱く呼びかけると、会場からも大きな歓声が。そこから、MCの上田晋也（くりぃむしちゅー）、棚橋弘至がまず入場し、続けて回答者たちも姿を現した。
事前に番組で行われた「予選会」で敗退したメンバーの姿もあることから、上田が「予選なんだった？」とまっとうなツッコミを入れる一幕も。そんな中「ミスターX」まで登場し、会場のボルテージはひときわ高まる。仮面で顔を隠して“リングイン”したミスターXだったが、声を出すと、あっという間に正体がケンドーコバヤシであることが発覚。晴れて、全員でのクイズがスタートした。
貴重映像をふんだんに使いながら、数々の問題が出題。「大仁田劇場」のパートでは、大仁田厚と“熱い関係”を築いていた真鍋アナ（当時）から授けられた“言葉”として、野上アナが「『気持ちわかるぞ』って言っていただきました。大仁田さんは口が達者なんですが（自分を標的にしていた）飯塚さんは会話がない。20年で1回もしゃべったことない」と笑わせるなど、ディープなトークも飛び出した。
「長州力覚えてる？覚えてない？クイズ」では、長州力が自身の“名場面”を実際に見た上で、その当時のことを覚えているか否か、回答者たちが予想するという、プロレス知識では測れない難しい問題に。大仁田に対する「またぐな」では、有田とケンコバによるその場での“再現”も挟むなど、大いに盛り上がった。
また、橋本真也さんとの「タココラ問答」の様子も流れ、当時の映像を笑いながら見ていた長州が、橋本さんの愛称である「チンタ」への思いを語る一幕も。なぜ、橋本さんのもとを訪れたのかについて「チンタを見てみたかった。線が消えて離れたら、なかなか会うことないし。ずっと一緒汗水流してきたから」と語るなど、貴重な証言も続出となった。
その後も魅力的な問題が数々と出題されて、会場も大盛り上がり。「猪木問答」では、有田がアントニオ猪木さんに扮し、棚橋が当時の自身の発言を“再現”するなど、プロレスファンの心をくすぐる演出の数々で楽しませていた。
イベントの様子は、TELASA見放題プランに加入すれば視聴することができる。
■くりぃむしちゅー
【有田哲平】
ちょっと納得がいかない形になっていますね。今はつらい状況ですが、これからもYouTubeとか新日本プロレスの解説とか、やらなきゃいけないことがたくさんあるので、どう理由をこじつけてこっそり復活するかを今考えています。
【上田晋也】
僕、こういうのガチなんで、本当に引退してもらいます（笑）。ちゃんと活動してないかチェックしますし。僕は楽しかったですね。だから僕は次回また違うメンバーとやります（笑）。長州さんが覚えてる覚えてないクイズとか、次は藤波（辰爾）さんでやるとかでもいいでしょうし。蝶野（正洋）さんとか、第2弾、第3弾、なんか楽しそうなことができそうですもんね。僕は楽しみにしています（笑）。
【有田】
いち芸人としてはそういうことは許されませんけども。プロレスの世界って、引退って引退じゃないんで、引退した人が何回もね、復活しています。あの長州力さんですら、引退して復活しております。ご存知、大仁田厚さんは7回引退してます。今回のプロレスの企画なんで、そこらへんが適用できるような気がしますけど（笑）。
【MC】
上田晋也（くりぃむしちゅー）
棚橋弘至
【回答者】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
タイチ
ウルフアロン
サイプレス上野（サイプレス上野とロベルト吉野）
本間キッド（や団）
宮澤聡（ジグザグジギー）
安納サオリ
なつぽい
玖麗さやか
三谷紬（テレビ朝日アナウンサー）
ユリオカ超特Q
【実況】
野上慎平（テレビ朝日アナウンサー）
【写真たくさん】棚橋本人で「猪木問答」プロレスファンの心をくすぐる演出が続々！
イベント開始直前、実況を担当する野上慎平アナが「ワールドカップが開幕する前夜。この場所には、いやこの場所にこそ、絶対に負けられない戦いがある！」と熱く呼びかけると、会場からも大きな歓声が。そこから、MCの上田晋也（くりぃむしちゅー）、棚橋弘至がまず入場し、続けて回答者たちも姿を現した。
貴重映像をふんだんに使いながら、数々の問題が出題。「大仁田劇場」のパートでは、大仁田厚と“熱い関係”を築いていた真鍋アナ（当時）から授けられた“言葉”として、野上アナが「『気持ちわかるぞ』って言っていただきました。大仁田さんは口が達者なんですが（自分を標的にしていた）飯塚さんは会話がない。20年で1回もしゃべったことない」と笑わせるなど、ディープなトークも飛び出した。
「長州力覚えてる？覚えてない？クイズ」では、長州力が自身の“名場面”を実際に見た上で、その当時のことを覚えているか否か、回答者たちが予想するという、プロレス知識では測れない難しい問題に。大仁田に対する「またぐな」では、有田とケンコバによるその場での“再現”も挟むなど、大いに盛り上がった。
また、橋本真也さんとの「タココラ問答」の様子も流れ、当時の映像を笑いながら見ていた長州が、橋本さんの愛称である「チンタ」への思いを語る一幕も。なぜ、橋本さんのもとを訪れたのかについて「チンタを見てみたかった。線が消えて離れたら、なかなか会うことないし。ずっと一緒汗水流してきたから」と語るなど、貴重な証言も続出となった。
その後も魅力的な問題が数々と出題されて、会場も大盛り上がり。「猪木問答」では、有田がアントニオ猪木さんに扮し、棚橋が当時の自身の発言を“再現”するなど、プロレスファンの心をくすぐる演出の数々で楽しませていた。
イベントの様子は、TELASA見放題プランに加入すれば視聴することができる。
■くりぃむしちゅー
【有田哲平】
ちょっと納得がいかない形になっていますね。今はつらい状況ですが、これからもYouTubeとか新日本プロレスの解説とか、やらなきゃいけないことがたくさんあるので、どう理由をこじつけてこっそり復活するかを今考えています。
【上田晋也】
僕、こういうのガチなんで、本当に引退してもらいます（笑）。ちゃんと活動してないかチェックしますし。僕は楽しかったですね。だから僕は次回また違うメンバーとやります（笑）。長州さんが覚えてる覚えてないクイズとか、次は藤波（辰爾）さんでやるとかでもいいでしょうし。蝶野（正洋）さんとか、第2弾、第3弾、なんか楽しそうなことができそうですもんね。僕は楽しみにしています（笑）。
【有田】
いち芸人としてはそういうことは許されませんけども。プロレスの世界って、引退って引退じゃないんで、引退した人が何回もね、復活しています。あの長州力さんですら、引退して復活しております。ご存知、大仁田厚さんは7回引退してます。今回のプロレスの企画なんで、そこらへんが適用できるような気がしますけど（笑）。
【MC】
上田晋也（くりぃむしちゅー）
棚橋弘至
【回答者】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
タイチ
ウルフアロン
サイプレス上野（サイプレス上野とロベルト吉野）
本間キッド（や団）
宮澤聡（ジグザグジギー）
安納サオリ
なつぽい
玖麗さやか
三谷紬（テレビ朝日アナウンサー）
ユリオカ超特Q
【実況】
野上慎平（テレビ朝日アナウンサー）