【MAJ2026】Mrs. GREEN APPLEのサプライズ続く 第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして出演
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Mrs. GREEN APPLEがレッドカーペットイベントのサプライズに続き、第2部の開幕を飾るパフォーマンスを披露することが伝えられた。
【写真】和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE
今年のグランドセレモニーでパフォーマンスを披露するアーティストのラインアップはここまで、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師（※数字・アルファベット・五十音順表記）の計13組が発表されていたが、『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネートされているミセスの名前はそこにはなく、その動向に注目が集まっていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【写真】和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE
今年のグランドセレモニーでパフォーマンスを披露するアーティストのラインアップはここまで、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師（※数字・アルファベット・五十音順表記）の計13組が発表されていたが、『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネートされているミセスの名前はそこにはなく、その動向に注目が集まっていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。