［Alexandros］磯部寛之さんが大森ではしご酒！　イベントの振り返りと夏の甘い思い出話!?

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年7月号（6月15日発売）の第47回は、通称・地獄谷と呼ばれるディープな飲み屋街がある東京・大森へ！夏の甘い思い出話に花を咲かせたり、イベントの振り返りをしたりしつつ、はしごしました。はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第47回は大森ではしご酒！

酔っぱらってしまったが最後、階段を登れなくなることから「地獄谷」と呼ばれるようになった大森駅の「山王小路飲食店街」。階段を降りると別世界に来たかと思うほどディープな雰囲気が漂います。間違いなく磯部さんが好きでしょう！ということで、今回は大森駅ではしごします。

1軒目は、「地獄谷」とは反対の東口側にある、担当・武内が推すもつ煮込みの居酒屋へ。瓶ビールにもつ煮込み、ぬた、焼き鮭などを注文します。

こんもり盛られたもつ煮込みが食欲をそそります！ビールとあわせたらもう……

実は取材日は、オリジナルジン「Ladderist’s Novel」の発売記念イベント「ラダリストの0次会」が行われた翌日。イベントの話から始まるのかと思いきや、担当・武内から「もうすぐ夏です。夏といえばクラブ活動。クラブ活動での甘い思い出は!?」と、唐突な質問が飛んできます。

真剣なまなざしで見つめる先は、壁一面のメニュー

アメリカにいた頃、ハイスクールで甘い思い出があったのだとか！どんな思い出だったのかは、ぜひ本誌で確認してくださいね。

そんな話をしていると、お目当てのもつ煮込みが到着。あまりのビジュアルの良さに「そのままがっつきたくなる！これ、1個食べちゃってもいいですか」と磯部さん。「うンま」とテンションが上がり、あっという間にお酒と一緒に空になります。

イベントで話し忘れてしまった素敵なエピソード

完食したところで2軒目へ。「地獄谷」あらため「山王小路飲食店街」を気になるお店を探し歩いてから、最初に気になった焼鳥店に入店。

焼鳥以外にも一品料理も充実しており、気がついたら机の上がパーティー状態に。お酒が進みます。

気がつけば机の上はパーティー状態に

「イベントの話をしましょう！」と磯部さんが言うと、なんだか乗り気でない武内。よくよく聞いてみると、話したかったのに話し忘れてしまったエピソードがあるそう。

「すっごくいい話じゃないですか。忘れちゃいけないやつですよ、それ（笑）」と磯部さんが思わずツッコんでしまったほど素敵なエピソードとは？こちらもぜひ本誌でご確認ください！

他にもイベントの話をしながら、順調に3軒目に居酒屋、4軒目に焼肉屋とはしごしていきます。移動しつつ、ラーメン屋も漏れなくチェックします。5軒目にバーでしっぽりとウイスキーを楽しんだ後、しっかり〆のラーメンまで食べて大満足で取材は終了！

「山王小路飲食店街」からまた東口側のアーケード商店街に戻って散策します

大森でのはしご酒は6軒でした！今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「お宝の山を見つけた磯部さんショットほか」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

はしご酒の全貌は、本誌で！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活躍。『YOU ARE WELCOME TOUR』（6/22・東京、6/28・仙台、7/3・札幌、7/9・横浜、7/22・大阪、7/30・名古屋、8/6・大阪）、マカロニえんぴつとの一夜限りのスペシャルライブ『THE STRA JAM 2026』（7/6・東京）など精力的にLIVEを行なっている。ソロとしてはNHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』に長宗我部元親役で出演中のほか、『GOLLIRA RADIO』（ZEP-FM）も務めるなど幅広く活動している。

文・撮影／編集部

【画像】磯部さんが「がっつきたくなる！」と、テンションが上がったもつ煮込み（6枚）