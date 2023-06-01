“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの人生を描く映画『Michael／マイケル』は2026年6月12日（金）に全国390劇場で公開初日を迎えると、動員19万7,826人、興行収入3億1,756万3,940円を記録した。日本国内の伝記映画史上最高となるオープニング成績を樹立する大ヒットスタートとなった。

全世界興行収入は9億1,190万ドルを突破。『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）の世界興収9億1,100万ドルを超え、音楽伝記映画として歴代No.1の記録を更新した。さらに、配給・製作を担当した米ライオンズゲートの劇場公開作品としても、『ハンガー・ゲーム2』を抜き、同社史上最高の世界興行収入を更新している。

本作は、人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとする革新的なダンスで世界中のアーティストに影響を与え続けるマイケル・ジャクソンの伝記映画。『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キングが製作を務め、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアが監督を務める。物語では、父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若きマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれる。

主演を務めるのは、マイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン。幼少期のマイケルをジュリアーノ・ヴァルディが演じ、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴ、母キャサリン役にニア・ロングが出演する。さらに、音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じる。

日本の公開初日には、リアルタイムでマイケルに影響を受けた世代はもちろん、若年層も多数来場。東京・大阪などの都心部では満席回が相次ぎ、往年のファンから新たな世代まで幅広い観客を動員した。

映画『Michael／マイケル』は大ヒット公開中。では、本作でマイケル・ジャクソン役を演じたジャファー・ジャクソン、その幼少期役のジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、プロデューサーを務めた重鎮グレアム・キングへの単独インタビュー動画を公開中。撮影の裏側や背景など、映画がより楽しめるようになる貴重なトークをたっぷり引き出している。