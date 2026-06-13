¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡ªÍñ¤â¥Ð¥¿¡¼¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¤ÎÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥Û¥±¥ßÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬¡Ê¾Æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥Û¥±¥ßÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó172kcal¡¿1¸Ä
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥Û¥±¥ßÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥Û¥±¥ßÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡150g
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡¡50g
ÊÆÌý¡¡25g
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡¡20g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¡20g
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥Û¥±¥ßÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÏÁÆ¤¯³ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡¢ÊÆÌý¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¨¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Î¿åÀÚ¤ê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤Ï¿¡¤¤¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¡¡¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¡¡¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¤ë¡£
¥¡¡À¸ÃÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢Âæ¤Ë½Ð¤¹¡£
¦¡¡¤á¤óËÀ¤Ç¿¤Ð¤¹¡¢ÀÚ¤ë¡¢½Å¤Í¤ë¡¢¤ò¿ô²ó·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤µ2cm¤¯¤é¤¤¤Î±ß·Á¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡£
§¡¡6ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿Å·ÈÄ¤ËÊÂ¤Ù¡¢180¡î¤Ç18¡Á20Ê¬¾Æ¤¯¡£
³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤Û¤í¤Ã¤È♡¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î´Å¤µ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇöÎÏÊ´¤ä¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢º½Åü¤ò·×¤Ã¤¿¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Æ¡¢»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Æ¦Éå¤ÈÌý¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Íñ¤â¥Ð¥¿¡¼¤â»È¤ï¤º¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤Î¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥±¥ß¥¹¥³¡¼¥ó¤òÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä
ÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¸ÃÏ¤òÎý¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¤®¤å¤Ã¤È¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÀ¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸ÃÏ¤òÎý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿ÊÆÌý¤Ï¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤ä¤Ê¤¿¤ÍÌý¤Ê¤É¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ª»È¤¤¤Î¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¿¢ÊªÌý¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï»°³Ñ·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Í³Ñ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢·¿È´¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤âOK¡£¤ª¹¥¤¤Ê·Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Íñ¤â¥Ð¥¿¡¼¤â»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥Û¥±¥ßÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¢öÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥³¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹