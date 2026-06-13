1年半ぶり『千鳥のクセスゴ！』出演者第1弾を解禁 クセスゴシンガーのEIKOら21組【一覧掲載】
フジテレビで7月4日、土曜プレミアム『千鳥のクセスゴ！』（午後9時）を放送される。他のネタ番組では決して見ることができない、芸人たちこん身の“クセがスゴいネタ”が、約1年半ぶりに復活を遂げるが、このたび出演者第1弾として21組が発表された。
【写真】注目のクセスゴ芸人が大集結…出演者第1弾の顔ぶれ
クセスゴシンガー・EIKOこと狩野英孝や、ジャルジャル、スリムクラブ、レインボーら番組の初期から出演している常連のクセスゴ芸人から、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう、カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女で俳優・モデルの梶原叶渚といった番組初登場の新顔までがずらり勢ぞろい。
さらに、『クセスゴ！』名物ともいうべきコラボユニットも多数お目見え。おなじみの秋山竜次×友近、トレンディエンジェル×岩井ジョニ男のほか、梶原叶渚は、コント巧者のコットンと３人でステージに登場し、スペシャルネタを披露する。漫才やコント、歌ネタ、はたまたジャンル不明（！）の超絶ネタまで、いったいどんな“クセがスゴいネタ”が繰り広げられるのか注目だ。
■出演者第1弾＜五十音順／（★）＝番組初出演＞
EIKO（狩野英孝）／エバース×オズワルド・畠中悠／かが屋／空気階段／コットン×梶原叶渚（★）／コロコロチキチキペッパーズ／しずる／霜降り明星・せいや／ジャルジャル／スリムクラブ／たくろう（★）／男性ブランコ／どぶろっく／トレンディエンジェル×イワイガワ・岩井ジョニ男／ハナコ／原口あきまさ×たむたむ／日谷ヒロノリ（佐久間一行）／ラランド／レインボー／ロバート・秋山竜次×友近／ロングコートダディ
■出演者コメント
EIKO（狩野英孝）
◆約１年半ぶりに『クセスゴ！』が復活すると知ったときの心境は？
「ひとつの番組が終わって、復活する、というのはなかなかハードルが高いことだと思うんですけど、それがたった１年半で叶（かな）ったので驚きました。もちろんうれしい驚きではあるんですけど、“（新ネタを）作らないと！”という緊張感もありましたね」
◆EIKOさんにとって、『クセスゴ！』という番組の魅力は？
「コロナの時期に始まった番組ということもあって、毎回お客さんが１人もいない中で収録するので、笑い声が全く聞こえない、独特な空気感があって。“あ、今のは良かったな”みたいな手応えが一切感じられないんですよ（笑）。実際の放送を見てようやく、千鳥さんがツッコんでくれて、笑いになっていることを知って安心するというか（笑）、いつも視聴者のみなさんと同じタイミングで答え合わせをしているような状況で。だから、（収録後の）今も“全部出し切った”という達成感はありますけど、手応えみたいなものは全然ないんですよね」
◆これまで『クセスゴ！』で披露した中で、一番印象に残っているネタは？
「やっぱり、ゆずさんと歌った『栄光の架橋』ですね。プロのアーティストの方とのコラボにもかかわらず、リハーサルもなく、当日合わせただけだったんです。だから、すました顔で歌ってるのに、脚はめっちゃ震えてたっていう（笑）」
◆ネタ終わりの千鳥さんのコメントで、記憶に残っている言葉、うれしかった言葉はありますか？
「初回に『大きな古時計』を歌ったとき、序盤からクセを出しまくったんですけど（笑）、ノブさんがすかさず“おい、クセ！”ってツッコんでくれて、しかもその直後に大悟さんが“いいクセ出てたな”と言ってくれて。千鳥さんに褒められたということが純粋にうれしかったし、番組のコンセプトに乗れたっていうことも実感できて、すごくうれしかったのを覚えています」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
「本当にテンポのいい番組だなって常々感じていて。“今の人、面白かったな”って思ったら、休む間もなく、もう次の芸人が出てきて笑いを取って…という、まさに笑いっぱなしの２時間になると思います。皆さんにとって、すてきな夏の思い出のひとつになればいいなと。ぜひご覧ください」
コットン（西村真二、きょん）×梶原叶渚
◆約１年半ぶりに『クセスゴ！』が復活すると知ったときの心境は？
西村真二「遅いですよ！我々はいつ『クセスゴ！』が復活しても、すぐ披露できるように日々ネタを書いてますから。というか、『クセスゴ！』のために単独ライブをやってるんで（笑）。“クセスゴっ子”として本当にうれしいですね」
きょん「僕の妹の子どもも『クセスゴ！』が大好きで、実家に帰るたびに感想を話してくれてたんです。今回の特番もすごく楽しみにしてると思うので、親戚のおじさんとしてはめちゃくちゃありがたいです」
◆梶原さんは『クセスゴ！』初登場ですが、出演が決まったときの心境は？
梶原叶渚「まさか自分がコントをやるとは思ってなかったので、本当にびっくりしました。『クセスゴ！』は、いつも放送の翌日に学校で盛り上がっていたので、その番組に自分が出られるのはすごく光栄です」
◆今回皆さんが披露するコラボネタの見どころを教えてください。
梶原「私はコント初挑戦なので、梶原叶渚がコントをするとどうなるか、というところに注目していただきたいです。コットンさんのコントの中に私が入るとどうなるのか、溶け込めるのか、というのも見どころじゃないかなと思います」
西村「なんといっても、叶渚さんの演技力が一番の注目ポイントですね。あまり詳しくは言えないんですが、今回、嫌な女性を演じてもらったんですけど、完全に憑依（ひょうい）しています（笑）。あと、お父様がカジさん（キングコング・梶原雄太）ということで、先輩の娘さんとの共演でちょっと緊張してる僕らの姿も見どころです（笑）」
きょん「叶渚さんは、なんというか、台本にはない部分の表現がすごくて。コントの中で僕を見る場面があるんですけど、そのときの表情が抜群にお上手なので、ぜひ注目してあげてほしいですね」
西村「そのコメント、どうなの？なんか役者の先輩みたいな…」
きょん「いや、だって俺の方がいっぱいドラマに出てるから！」
西村「いやいや、叶渚さん、今度『GTO』＜７月20日（月）スタート／毎週（月）22時〜＞に出るんだよ？」
きょん「『GTO』！？俺の一番好きなドラマに出るの？…まぁまぁ、これからも切磋琢磨（せっさたくま）して頑張っていこうや」
梶原「ありがとうございます！よろしくお願いします！」
西村「だからなんで同業者みたいなスタンスなんだよ」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
梶原「お二人のおかげで楽しくコントに挑戦できたので、その楽しんでいる姿を見ていただけたらなと思います」
西村「25歳も年の離れた方とコントをするのは初めてだったんですけれども、実の娘を見守るような優しいまなざしで演じさせていただきました。そんな心温まるコンビネーションをぜひ楽しみにしていただきたいなと思います」
きょん「この３人でやるコントが本当に反響が良かったら、今度正式にこの３人でコントの大会に出場したいと思っています！」
梶原「荷が重いですね…（笑）」
きょん「いや、ぜひよろしくお願いします！」
【写真】注目のクセスゴ芸人が大集結…出演者第1弾の顔ぶれ
クセスゴシンガー・EIKOこと狩野英孝や、ジャルジャル、スリムクラブ、レインボーら番組の初期から出演している常連のクセスゴ芸人から、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう、カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女で俳優・モデルの梶原叶渚といった番組初登場の新顔までがずらり勢ぞろい。
■出演者第1弾＜五十音順／（★）＝番組初出演＞
EIKO（狩野英孝）／エバース×オズワルド・畠中悠／かが屋／空気階段／コットン×梶原叶渚（★）／コロコロチキチキペッパーズ／しずる／霜降り明星・せいや／ジャルジャル／スリムクラブ／たくろう（★）／男性ブランコ／どぶろっく／トレンディエンジェル×イワイガワ・岩井ジョニ男／ハナコ／原口あきまさ×たむたむ／日谷ヒロノリ（佐久間一行）／ラランド／レインボー／ロバート・秋山竜次×友近／ロングコートダディ
■出演者コメント
EIKO（狩野英孝）
◆約１年半ぶりに『クセスゴ！』が復活すると知ったときの心境は？
「ひとつの番組が終わって、復活する、というのはなかなかハードルが高いことだと思うんですけど、それがたった１年半で叶（かな）ったので驚きました。もちろんうれしい驚きではあるんですけど、“（新ネタを）作らないと！”という緊張感もありましたね」
◆EIKOさんにとって、『クセスゴ！』という番組の魅力は？
「コロナの時期に始まった番組ということもあって、毎回お客さんが１人もいない中で収録するので、笑い声が全く聞こえない、独特な空気感があって。“あ、今のは良かったな”みたいな手応えが一切感じられないんですよ（笑）。実際の放送を見てようやく、千鳥さんがツッコんでくれて、笑いになっていることを知って安心するというか（笑）、いつも視聴者のみなさんと同じタイミングで答え合わせをしているような状況で。だから、（収録後の）今も“全部出し切った”という達成感はありますけど、手応えみたいなものは全然ないんですよね」
◆これまで『クセスゴ！』で披露した中で、一番印象に残っているネタは？
「やっぱり、ゆずさんと歌った『栄光の架橋』ですね。プロのアーティストの方とのコラボにもかかわらず、リハーサルもなく、当日合わせただけだったんです。だから、すました顔で歌ってるのに、脚はめっちゃ震えてたっていう（笑）」
◆ネタ終わりの千鳥さんのコメントで、記憶に残っている言葉、うれしかった言葉はありますか？
「初回に『大きな古時計』を歌ったとき、序盤からクセを出しまくったんですけど（笑）、ノブさんがすかさず“おい、クセ！”ってツッコんでくれて、しかもその直後に大悟さんが“いいクセ出てたな”と言ってくれて。千鳥さんに褒められたということが純粋にうれしかったし、番組のコンセプトに乗れたっていうことも実感できて、すごくうれしかったのを覚えています」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
「本当にテンポのいい番組だなって常々感じていて。“今の人、面白かったな”って思ったら、休む間もなく、もう次の芸人が出てきて笑いを取って…という、まさに笑いっぱなしの２時間になると思います。皆さんにとって、すてきな夏の思い出のひとつになればいいなと。ぜひご覧ください」
コットン（西村真二、きょん）×梶原叶渚
◆約１年半ぶりに『クセスゴ！』が復活すると知ったときの心境は？
西村真二「遅いですよ！我々はいつ『クセスゴ！』が復活しても、すぐ披露できるように日々ネタを書いてますから。というか、『クセスゴ！』のために単独ライブをやってるんで（笑）。“クセスゴっ子”として本当にうれしいですね」
きょん「僕の妹の子どもも『クセスゴ！』が大好きで、実家に帰るたびに感想を話してくれてたんです。今回の特番もすごく楽しみにしてると思うので、親戚のおじさんとしてはめちゃくちゃありがたいです」
◆梶原さんは『クセスゴ！』初登場ですが、出演が決まったときの心境は？
梶原叶渚「まさか自分がコントをやるとは思ってなかったので、本当にびっくりしました。『クセスゴ！』は、いつも放送の翌日に学校で盛り上がっていたので、その番組に自分が出られるのはすごく光栄です」
◆今回皆さんが披露するコラボネタの見どころを教えてください。
梶原「私はコント初挑戦なので、梶原叶渚がコントをするとどうなるか、というところに注目していただきたいです。コットンさんのコントの中に私が入るとどうなるのか、溶け込めるのか、というのも見どころじゃないかなと思います」
西村「なんといっても、叶渚さんの演技力が一番の注目ポイントですね。あまり詳しくは言えないんですが、今回、嫌な女性を演じてもらったんですけど、完全に憑依（ひょうい）しています（笑）。あと、お父様がカジさん（キングコング・梶原雄太）ということで、先輩の娘さんとの共演でちょっと緊張してる僕らの姿も見どころです（笑）」
きょん「叶渚さんは、なんというか、台本にはない部分の表現がすごくて。コントの中で僕を見る場面があるんですけど、そのときの表情が抜群にお上手なので、ぜひ注目してあげてほしいですね」
西村「そのコメント、どうなの？なんか役者の先輩みたいな…」
きょん「いや、だって俺の方がいっぱいドラマに出てるから！」
西村「いやいや、叶渚さん、今度『GTO』＜７月20日（月）スタート／毎週（月）22時〜＞に出るんだよ？」
きょん「『GTO』！？俺の一番好きなドラマに出るの？…まぁまぁ、これからも切磋琢磨（せっさたくま）して頑張っていこうや」
梶原「ありがとうございます！よろしくお願いします！」
西村「だからなんで同業者みたいなスタンスなんだよ」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
梶原「お二人のおかげで楽しくコントに挑戦できたので、その楽しんでいる姿を見ていただけたらなと思います」
西村「25歳も年の離れた方とコントをするのは初めてだったんですけれども、実の娘を見守るような優しいまなざしで演じさせていただきました。そんな心温まるコンビネーションをぜひ楽しみにしていただきたいなと思います」
きょん「この３人でやるコントが本当に反響が良かったら、今度正式にこの３人でコントの大会に出場したいと思っています！」
梶原「荷が重いですね…（笑）」
きょん「いや、ぜひよろしくお願いします！」