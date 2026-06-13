6月13日 記事更新

各ゲーム販売プラットフォームで、さまざまなセールが実施されている6月半ば。セール終了日が迫りつつあるタイトルから、注目作を取り上げていきたい。

ニンテンドーeショップでは、「地球防衛軍3 for Nintendo Switch」や「真・三國無双8 Empires」、「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」、「メイドインアビス 闇を目指した連星」などがセール価格となっている。

またSteamでは「Steam弾幕フェス2026」、「D3PUBLISHER SALE」、「BIOHAZARDシリーズセール」、「Capcom SGF Deals」、「KOEI TECMO Early Summer Sale」、「RGG スタジオセール」などが開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「地球防衛軍3 for Nintendo Switch」

4,980円→1,490円（70%オフ）

6月17日23時59分まで

ディースリー・パブリッシャーによるアクションシューティングゲーム。プレイヤーはEDF隊員として、巨大かつ大量の異星生命体と戦っていく。数百種類の武器と全60種のミッションが用意されており、搭乗兵器にも乗り放題となっている。

・「真・三國無双8 Empires」

7,480円→3,740円（50%オフ）

6月18日23時59分まで

一騎当千のアクションと、“国取り”シミュレーションの両方を楽しめる「Empires」シリーズの1作品。縦横無尽の采配で部隊を指揮する「攻城戦」や、武将の個性と信頼で国を強くする「政略システム」などを楽しめる。

・「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」

6,985円→3,400円（51%オフ）

6月16日23時59分まで

入るたびにマップの形、入手できる道具、モンスターの配置などが変わる「不思議のダンジョン」シリーズの作品。旅の風来人「シレン」と語りイタチ「コッパ」が、お宝が眠る「とぐろ島」で冒険を繰り広げる。

・「メイドインアビス 闇を目指した連星」

7,920円→1,584円（80%オフ）

6月16日23時59分まで

「メイドインアビス」を原作とした3DアクションRPG。アニメのストーリーを追体験できるほか、新米探窟家としてアビスの深層に挑むモードも収録されている。また、オリジナルストーリーの監修は原作者・つくしあきひと氏が務めている。

□ニンテンドーeショップのセールページ

Steam

「Steam弾幕フェス2026」

期間：6月16日2時まで

【注目タイトル】

・「東方風神録 ～ Mountain of Faith.」

1,540円→1,078円（30%オフ）

上海アリス幻樂団による弾幕シューティング「東方Project」の第10弾。博麗霊夢と霧雨魔理沙を操り、敵の弾幕を潜り抜けていく。

□「Steam弾幕フェス2026」のページ

「D3PUBLISHER SALE」

期間：6月16日2時まで

【注目タイトル】

・「地球防衛軍6」

8,980円→3,951円（56%オフ）

無数に襲い来る巨大な敵を殲滅し、地球の平和を守るアクションシューティング。「地球防衛軍5」のその後を描いた続編となっており、過去最高のミッション数と武器・兵器を収録している。

□「D3PUBLISHER SALE」のページ

「BIOHAZARDシリーズセール」

期間：6月19日2時まで

【注目タイトル】

・「BIOHAZARD RE:4」

4,990円→1,247円（75%オフ）

「バイオハザード 4」を原作としたリメイク作品。未曽有の生物災害“ラクーン事件”から6年後、エージェントとなったレオン・S・ケネディが大統領令嬢の救出任務に挑んでいく。

□「BIOHAZARDシリーズセール」のページ

「Capcom SGF Deals」

期間：6月19日2時まで

【注目タイトル】

・「ロックマン コンプリートパック」

14,737円→5,160円（65%オフ）

「ロックマン」シリーズのコンプリートパック。「ロックマン クラシックス コレクション」や「ロックマン11 運命の歯車!!」、「ロックマンX アニバーサリー コレクション」、「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1」などが含まれている。

□「Capcom SGF Deals」のページ

「KOEI TECMO Early Summer Sale」

期間：6月19日2時まで

【注目タイトル】

・「真・三國無双7 with 猛将伝」

8,580円→2,574円（70%オフ）

「真・三國無双7」と「猛将伝」がセットになった商品。各勢力のドラマティックな物語に加えて、三国志最強の武将「呂布」の生き様を描く物語や、三国志のIFエピソードなどが多数収録されている。

□「KOEI TECMO Early Summer Sale」のページ

「RGG スタジオセール」

期間：6月19日2時まで

【注目タイトル】

・「JUDGE EYES：死神の遺言Remastered」

2,980円→894円（70%オフ）

俳優・アーティストの木村拓哉氏と「龍が如くスタジオ」がタッグを組んで製作した本格リーガルサスペンスアクション。現代の東京を舞台に、主人公・八神隆之が犯罪や陰謀と闘っていく。

□「RGG スタジオセール」のページ

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

(C) Nintendo

(C) 2026 Valve Corporation.All rights reserved.

