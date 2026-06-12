柄本明、内藤剛志に容赦ないイジり「態度でかい」 内藤も苦笑「悪口言うの柄本さんくらい」
俳優の内藤剛志、羽田美智子、南果歩、柄本明、兼崎涼介監督が12日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』初日舞台あいさつに登壇。柄本が内藤を容赦なくイジり倒し、会場を笑わせた。
【全身ショット】二の腕すらり…気品漂う白ドレス姿を披露した羽田美智子
本作は、往年の2時間サスペンスの系譜を受け継ぐBS日テレ「和サスペンス劇場」から誕生し、7作にわたり支持を集めてきた人気シリーズの劇場版。内藤演じる“伝説の検視官”道場修作の過去が、ついに描かれる。
イベント冒頭から、柄本は本作を「内藤のための、内藤による、内藤の映画」と独特の言い回しで紹介。「とにかく内藤が活躍します」とアピールしながら、「僕は、たくさん出てるでしょうか？」とユーモアたっぷりに話し、「観たら皆さん、責任として宣伝してください」と呼びかけた。
今作では里見浩太朗、角野卓造、南果歩、前田吟、石黒賢ら実力派俳優陣が名を連ねるが、内藤「柄本さんくらいですよ、悪口言うの俺の」とぼやき。すると柄本はすかさず「昔から態度でかい」と追撃。
さらに内藤は、過去の共演時のエピソードを披露。「制作発表で普通は自分の話をするじゃないですか。でも柄本さん、自分の番なのに『お前、バラエティーばっか出てないで芝居しろよ』って言うんですよ」と笑いながら振り返ると、柄本は「いいこと言うじゃない」と笑いをこぼし、息の合ったやり取りに会場にも笑いがあふれた。
また、撮影現場での関係性について内藤は「芝居の話、一切しないんですよ」と告白。「控室で『体どうなんだ』『太っただろ』とかそんな話ばっかり。でも用意スタートで芝居して、カットってなるとまた『腰が…』どうのこうのって。ジジイですよ、ただの」とニヤリ。しかし続けて「それが多分柄本さんのスタイル。ごたごた芝居の話なんかすんじゃねえよ、やりゃあいいんだよって」と、長年尊敬してきた柄本の俳優としてのスタイルを明かした内藤に、柄本は「概ね。メイビー」と返していた。
さらに南果歩も「内藤さん、本番直前までずっとしゃべってますよね。カットがかかったらまたしゃべる」と暴露。羽田美智子が「すごく上手な子役みたい」と表現すると、内藤は「それ、言い方変えたら天才って言ってるんだよ」と返し、会場を盛り上げていた。
シリーズ初の劇場版となる本作には、羽田美智子、櫻井淳子、田口浩正、林泰文、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、友近らが出演する。
【全身ショット】二の腕すらり…気品漂う白ドレス姿を披露した羽田美智子
本作は、往年の2時間サスペンスの系譜を受け継ぐBS日テレ「和サスペンス劇場」から誕生し、7作にわたり支持を集めてきた人気シリーズの劇場版。内藤演じる“伝説の検視官”道場修作の過去が、ついに描かれる。
今作では里見浩太朗、角野卓造、南果歩、前田吟、石黒賢ら実力派俳優陣が名を連ねるが、内藤「柄本さんくらいですよ、悪口言うの俺の」とぼやき。すると柄本はすかさず「昔から態度でかい」と追撃。
さらに内藤は、過去の共演時のエピソードを披露。「制作発表で普通は自分の話をするじゃないですか。でも柄本さん、自分の番なのに『お前、バラエティーばっか出てないで芝居しろよ』って言うんですよ」と笑いながら振り返ると、柄本は「いいこと言うじゃない」と笑いをこぼし、息の合ったやり取りに会場にも笑いがあふれた。
また、撮影現場での関係性について内藤は「芝居の話、一切しないんですよ」と告白。「控室で『体どうなんだ』『太っただろ』とかそんな話ばっかり。でも用意スタートで芝居して、カットってなるとまた『腰が…』どうのこうのって。ジジイですよ、ただの」とニヤリ。しかし続けて「それが多分柄本さんのスタイル。ごたごた芝居の話なんかすんじゃねえよ、やりゃあいいんだよって」と、長年尊敬してきた柄本の俳優としてのスタイルを明かした内藤に、柄本は「概ね。メイビー」と返していた。
さらに南果歩も「内藤さん、本番直前までずっとしゃべってますよね。カットがかかったらまたしゃべる」と暴露。羽田美智子が「すごく上手な子役みたい」と表現すると、内藤は「それ、言い方変えたら天才って言ってるんだよ」と返し、会場を盛り上げていた。
シリーズ初の劇場版となる本作には、羽田美智子、櫻井淳子、田口浩正、林泰文、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、友近らが出演する。