6月12日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＡＨＣグループ <7083> [東証Ｇ] 決算月【11月】 6/12発表

毎年11月末時点で300株以上を1年以上保有する株主にデジタルギフト1万円分を贈呈する。なお、初回の26年11月末は継続保有要件を設けない。



■拡充／変更 ―――――――――――



ブロンコビリー <3091> [東証Ｐ] 決算月【12月】 6/12発表

6月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。また、優待品を株主優待券のみに変更し、保有株数に応じて2000～1万6000円相当を贈呈する。お米との交換は廃止。



Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <7084> [東証Ｇ] 決算月【3月】 6/12発表

28年3月期以降、3月末と9月末時点で300株以上を6ヵ月以上継続保有する株主を対象に、年間で最低3万円分のデジタルギフトを贈呈する。27年3月期はすでに実施を決定している株主優待に加え、「第2回特別株主優待（7500円分）」を追加で実施し、年間総額3万円分の贈呈とする。



アトム <7412> [東証Ｓ] 決算月【3月】 6/12発表

発行ポイントを保有株数に応じて年間1000～5000ポイントに半減。



■記念優待＆拡充 ―――――――――



正栄食品工業 <8079> [東証Ｐ] 決算月【10月】 6/12発表（場中）

設立80周年記念優待を実施。26年10月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、オリジナルQUOカード500円分（保有期間1年以上は1000円分）を贈呈する。また、長期保有株主向け優待制度を新設。27年10月末を初回基準日として、200株以上を1年以上継続保有する株主に対し、保有株数と保有期間に応じて4000～1万円分のQUOカードを追加で贈呈する。



株探ニュース