【ゼロの使い魔 20周年記念展】 開催期間：8月10日～30日 会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD 料金：2,500円（日時指定券・平日入場券）

共同印刷、fave、CRAZY BUMPは、TVアニメ「ゼロの使い魔」の放送20周年を記念したイベント「ゼロの使い魔 20周年記念展」を8月10日より30日にかけて開催する。チケット料金は各2,500円。

本展は、ルイズの等身大フィギュアや原寸大のデルフリンガー、キャラクターの設定資料などを展示するイベント。名台詞や感動の名場面を振り返るストーリーコーナー、100点を超えるイラストが展示される予定で、イベントビジュアルが先行して公開された。

今回の展覧会のために新たに収録した釘宮理恵さん演じるルイズと日野聡さん演じる才人のスペシャル音声ガイドが用意される予定。本展覧会の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ、展示イラストを収録したアートブックといった商品も販売予定となっている。

チケットは6月13日10時より販売を開始し、来場者には全7種のチケット風カードがランダムで1枚配布される。こちらはなくなり次第終了となる。

「ゼロの使い魔 20周年記念展」開催概要

会期：8月10日～30日

開催時間：10時～19時(18時30分最終入場)

※開催時間は変更になる場合があります。

会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

東京都豊島区東池袋3丁目1－4

主催：ゼロの使い魔20周年記念展実行委員会

□イベント公式ホームページ

□イベント公式X（@zero_tsuka20th）

※8月10日（月）と土日祝日は【日時指定入場券】のみ有効となります。【平日入場券】ではご入場いただけませんのでご注意ください。

※【平日入場券】は会期初日と土日祝日を除く期間のみ有効となります。

※【平日入場券】について、混雑時は入場を制限する場合や整理券配布などの対応を行うことがございます。

※入場は閉場の30分前までです。

※再入場不可です。

※グッズの購入にはチケットが必要です。

※チケット1枚につき1名さま、1回限り有効です。

※中学生以上有料、小学生以下は保護者同伴に限り1名まで入場無料です。

※開催時間は変更になる場合がございます。

※スケジュールおよび展示内容は予告なく変更になる場合がございます。

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