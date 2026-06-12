中国の古典文学の影響を受けるシネマティックアクションRPG「Swords of Legends」が発表
【Swords of Legends】 発売日・価格：未定
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Aurogon Shanghaiは、イベント「Summer Game Fest 2026」にてPC用アクションRPG「Swords of Legends」を発表した。発売日および価格は未定。【Swords of Legends - Gameplay Trailer | Wishlist Now】
中国のAurogon Shanghaiが手掛ける「Swords of Legends」は、中国の古典文学に登場する奇譚や伝承から着想を得たアクションRPG。太古の時代を舞台に、プレーヤーは迷える魂を救い出す冥界の判官「司判（しはん）」として敵と戦う。
本作では霊界から霊獣を召喚し共に戦う「霊獣同行システム」が存在する。召喚された霊獣は敵の攻撃を受け止めてくれるほか、プレーヤーとリンクした強力な連携フィニッシュを繰り出すこともできる。公開された映像では「牛頭（ごず）」の能力が紹介されている。
なお、対応ハードはPCに加え、PlayStationおよびXboxプラットフォームにてリリースを予定。Steamではウィッシュリストの登録を受け付けている。
□Steamの「Swords of Legends」のページ
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