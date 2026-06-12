百年構想リーグの獲得賞金が決定

Jリーグは6月12日、2026特別シーズンに開催した明治安田Jリーグ百年構想リーグにおける、クラブ別の賞金と特別助成金が決定したことを発表した。

SNSでも「有意義に使って」「リーグ全体の成長を感じる」など注目を集めている。

明治安田J1百年構想リーグの賞金と特別助成金の合計は14億4000万円。優勝したヴィッセル神戸には、合計2億3100万円が交付される 。次いで、2位の鹿島アントラーズは1億6000万円、3位のセレッソ大阪は1億200万円を獲得した。20位のジェフユナイテッド千葉は2400万円で1位の神戸と約10倍差がつく結果にもなった。

一方、明治安田J2・J3百年構想リーグの賞金と特別助成金の合計は6億2500万円に上る。優勝したベガルタ仙台には合計3900万円が交付される。次いで、2位のカターレ富山は2890万円、3位のテゲバジャーロ宮崎は2840万円をそれぞれ獲得している。

獲得賞金が発表されると、SNSでは「手に入れた賞金を有意義に使って欲しい」「経営面も含めてリーグ全体の成長を感じるデータ」「各クラブの歩みと成長が見えてくる」「かなり大きい」「優勝って大事だな」「優勝争いすることが大事」「やっぱりJ1の方が下位でも賞金多い」「J1の1位と20位で10倍近く違うんか」などコメントが寄せられ、反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）